傳奇最終章！輕井澤1970絕響50年 以原桶強度釋出

屢次在國際拍賣會中創下驚人拍賣價格的日本酒廠輕井澤，於2000年宣佈停產的一刻就注定了它的傳奇。而華緯公司宣佈，最後一桶50年的輕井澤原酒，今年將以原桶強度（Cask Strength）的型式推出，由於將是傳奇蒸餾所的最終章，因此命名為「絕響」，取其「絕無僅有、最終經典」的寓意，並請到日本知名書法家武田双雲題字，以融合了傳統及創新的獨特「流字體」為這傳奇的日本威士忌品牌寫下輝煌的終筆。

輕井澤蒸餾所於1955年創立在日本長野縣著名活火山淺間山下，並於次年稼動，多年來以精緻且傳統的蒸餾技藝默默耕耘，使用蘇格蘭進口的黃金大麥釀造威士忌，採取直火加熱，最後放入西班牙進口的雪莉酒桶中熟成。雖然擁有精良的製酒技術，仍不敵90年代急遽崩壞的日本經濟，受到泡沬經濟的衝擊 2000年時不得不宣吿停產。

2007年轉手賣給麒麟麥酒公司並沒有得以復廠，迎來的反而是2011年正式宣布關廠；輕井澤單一麥芽威士忌的絕妙滋味，就此封存在最終庫存的400多桶原酒中。2011年時，由台灣日本（華緯、一番）、法國（LMDW）、英國（TWE）三家公司，聯手買下所有庫存，並在數年後移至琦玉縣秩父市持續熟成，每一年都以穩定的速度以不同的版本裝瓶上市。

由於歐洲酒迷對輕井澤蒸餾所產品的口味認同度極高，在幾次威士忌評鑑中屢獲肯定，加上裝一瓶少一瓶的倒數情節下，輕井澤蒸餾所製的產品在拍賣會中持續創下驚人的高價，而就此成為傳奇。

如今世間僅存的輕井澤威士忌酒桶，已邁入倒數尾聲；擁有者之一華緯公司於是宣佈將在2021年，將手中所有輕井澤酒桶於全部裝瓶釋出。其中最受矚目的就是全世界最後一桶的超高年份——輕井澤1970絕響50年將以原桶強度（Cask Strength）釋出。

根據蒸餾所遺留的紀錄，這款1970年蒸餾的輕井澤單一麥芽威士忌，將會是全世界最後一桶50年熟成的輕井澤，全球限量211瓶，冠以「絕響」之名，特別邀請到日本知名書法家武田双雲提字，瓶標設計有黑、白二色，分別封裝於雞翅木製的盒中，盒蓋上刻鉻著双雲大師強勁有力的「絕響」二字，盒子正面有著寓意「絕響」雷鳴閃電刻紋。同時，每一瓶「絕響」50年，均附有由蘇格蘭著名精工玻璃公司Glencairn所量身特製的水晶品飲杯一只，所有的精心打造，都只為了絕響的一刻。

華緯公司負責人黃培峻（Eric）表示：「對我們公司極富意義的『輕井澤 1970 絕響50年』原本計劃在2020年隨東京奧運推出，但因為疫情延燒到今年，我們的產品推出計劃也跟著延宕。今年東京奧運在疫情肆虐下仍然舉行，許多的比賽與選手們的精彩表現帶給全世界鼓舞與振奮，尤其是在疫情中帶來了無比的力量，我們認為在今年推出這個繞富意義的最終章，正是輕井澤蒸餾所正式告別的絕佳時機。」

除了「輕井澤1970絕響50年」原桶強度外，華緯公司今年年底前將陸續推出「原酒系列 絕響八色」（8款）、「昭和黃金年代」（5款）與「特別版淺間四季」（4款），就此，輕井澤蒸餾所將正式步入歷史，終為絕響。

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