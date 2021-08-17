7-11「1日限定」滿額可用優惠券、憑3大支付再享88折

中元節進入最後倒數階段，7-ELEVEN祭出最終超值優惠，8月19日至8月21日全店指定商品消費滿200元並使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具可享88折優惠，8月19日當天還可搭配先前「88大人節」活動滿額加碼送的25元振興優惠券一起使用，包括普渡必備的零食、飲料、泡麵都在優惠中。以中元拜拜大眾最愛的每朝健康綠茶PET650、愛之味油切分解茶PET590為例，箱購量販價588元，搭配25元振興優惠券及3大支付88折優惠只要473元，平均每瓶不到20元（原價840元，相當於約56折），挑戰通路最低價。

7-ELEVEN門市備齊箱購泡麵、飲料等推出量販價，包括許多人從小吃到大的統一麵肉燥風味、滿漢大餐蔥燒牛肉麵等統一品牌麵食全系列，指定飲品包括ucc職人冰咖啡、開喜烏龍茶、舒跑、黑松沙士、伯朗咖啡系列等，除了可享多入裝量販優惠之外，消費滿200元使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具再享88折優惠；讓中元拜拜也能精打細算。