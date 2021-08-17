家樂福南港店全新回歸 18日開幕消費799元贈動福蛋1盒

相隔近1年，家樂福再次回歸南港區，以「社區化」經營趨勢打造全齡新型態量販店，2,000坪迷你型量販規格，將於8月18日正式開幕。開幕當日消費單筆滿799元贈中一動福紅蛋6入1盒，8月19～20日會員獨享當日單筆滿799元贈家樂福獨家限量口罩1包。

全新家樂福南港店位於台北市南港區南港路二段146號B1，選在南港富有潛力的新興商圈，以3萬多支豐富商品滿足幼兒到熟齡不同客群需求，同時提供線上購物當日配，並與即時外送平台合作，還有單筆購物滿3,000元以上宅配到家服務，疫情期間即使不出門也能輕鬆購物。針對區域內熟齡客群，更貼心提供陪逛、陪提貨到家，以及特別針對65歲以上南港區居民3公里內的配送到家的服務，打造適合長者的購物賣場。

走進家樂福南港店，入口區採用自然光源的廣場設計，設立20多坪開放式顧客用餐休息區，由「醇咖啡」進駐提供蛋糕與咖啡等茶點。進入賣場後，也可見許多與其他家樂福量販分店不同的商品區設計，包括於賣場入口區域設置適合熟齡族群的成人奶粉、紙尿褲、個人清潔與養生保健食品專區；集結超過20個國家、3,000支進口品項的異國專區與清真認證專區；通過歐盟認證的自有品牌無添加系列；還有因應未來鄰近豪宅高端客層的家電專區，以及男性保養專區。

生鮮食品部分，南港店內也設立超過100坪以上空間的「生鮮專區」，內容包含生鮮蔬果、精肉、海產、非籠飼雞蛋專區、冷凍冷藏、烘焙與熟食，除了首次引入「永齡農場」專櫃，也在冷藏區特別設立多款植物奶燕麥奶及植物肉，希望提供及推廣植物性蛋白質的新選擇。南港店內同時也設置了第4家家樂福「impact影響力」概念店中店，力推台灣在地文化傳承及對環境及社會友善的商品。

因應疫情影響民眾飲食需求，快速簡便就能美味上桌的熟食商品成為顧客熱購新寵兒，家樂福南港店也新設置「BON APPETIT專區」提供多樣熟食選擇，包括提供11款兼具熱量均衡選用履歷食材的弁當、每日熱銷近百隻多汁肉嫩的產銷履歷認證的「家樂福烤雞」、慢食發酵手工揉桿完整18吋比例「義式現烤披薩」以及眾多滷味現烤現炸熟食等，還有全新「熟化加熱服務」，提供12款食材簡單熟化覆熱，為顧客省去料理時間，回家即刻上桌。

家樂福表示，看好量販、超市、線上購物共同構成零售生態圈，疫情期間反而擁有更多營運彈性，並顯現選用多樣化台灣在地本土食材的優勢。並看好未來社區型迷你量販店的趨勢，但未來拓點不是以場地大小為標準，而是以社區特性、消費者需求為首要考量。全新南港店雖然坪數比先前小，但功能更全面，更有助於在地深耕。針對五倍券商機，家樂福也積極規劃線上線下優惠，敬請期待。