短髮女孩注意！郭雪芙巧搭玫瑰金耳環 這樣造型最俏皮

夏天到，對愛留長髮的女孩總是挑戰。長髮氣質、但短髮清爽，長髮或短髮？似乎常是夏天造型的永恆問題。郭雪芙近日在instagram秀出多張照片，以短髮造型搭配玫瑰金耳環，意外搭出清秀質感，除了網友留言「好正的美女」，更讓粉絲留言愛心狂刷一排。

兩套不同造型中，其中一套是以牛仔褲、白色蕾絲披肩裝飾的長袖襯衫，搭配一款幾何造型的玫瑰金鑽石耳環。圓弧的葫蘆造型，原來是出自Qeelin的Double Wulu 18K玫瑰金鑲鑽耳環，兩個交融的幾何葫蘆形狀，像無限交疊的宇宙，展現時髦與趣味聯想。