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短髮女孩注意！郭雪芙巧搭玫瑰金耳環 這樣造型最俏皮
夏天到，對愛留長髮的女孩總是挑戰。長髮氣質、但短髮清爽，長髮或短髮？似乎常是夏天造型的永恆問題。郭雪芙近日在instagram秀出多張照片，以短髮造型搭配玫瑰金耳環，意外搭出清秀質感，除了網友留言「好正的美女」，更讓粉絲留言愛心狂刷一排。
兩套不同造型中，其中一套是以牛仔褲、白色蕾絲披肩裝飾的長袖襯衫，搭配一款幾何造型的玫瑰金鑽石耳環。圓弧的葫蘆造型，原來是出自Qeelin的Double Wulu 18K玫瑰金鑲鑽耳環，兩個交融的幾何葫蘆形狀，像無限交疊的宇宙，展現時髦與趣味聯想。
另一套長版雙排扣西裝外套造型則搭配了復古的碎花洋裝。撇頭一笑的郭雪芙除了甜甜笑容，更讓人注意到耳畔垂墜搖曳的Wulu Legend 18K玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，設計從東方的「絲綢之路」得到啟發，鮮豔的紅寶石則成為敦煌石窟內梵花的象徵。原來珠寶不盡然追求大克拉寶石、誇張造型，畫龍點睛的玫瑰金耳環配短髮，讓輕小奢華，也能非常迷人！
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