快訊

神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

短髮女孩注意！郭雪芙巧搭玫瑰金耳環 這樣造型最俏皮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
郭雪芙近日在instagram秀出多張照片，以短髮造型搭配玫瑰金耳環，驚喜搭出清秀質感。圖 / Qeelin提供（合成圖）
郭雪芙近日在instagram秀出多張照片，以短髮造型搭配玫瑰金耳環，驚喜搭出清秀質感。圖 / Qeelin提供（合成圖）

夏天到，對愛留長髮的女孩總是挑戰。長髮氣質、但短髮清爽，長髮或短髮？似乎常是夏天造型的永恆問題。郭雪芙近日在instagram秀出多張照片，以短髮造型搭配玫瑰金耳環，意外搭出清秀質感，除了網友留言「好正的美女」，更讓粉絲留言愛心狂刷一排。

兩套不同造型中，其中一套是以牛仔褲、白色蕾絲披肩裝飾的長袖襯衫，搭配一款幾何造型的玫瑰金鑽石耳環。圓弧的葫蘆造型，原來是出自Qeelin的Double Wulu 18K玫瑰金鑲鑽耳環，兩個交融的幾何葫蘆形狀，像無限交疊的宇宙，展現時髦與趣味聯想。

另一套長版雙排扣西裝外套造型則搭配了復古的碎花洋裝。撇頭一笑的郭雪芙除了甜甜笑容，更讓人注意到耳畔垂墜搖曳的Wulu Legend 18K玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，設計從東方的「絲綢之路」得到啟發，鮮豔的紅寶石則成為敦煌石窟內梵花的象徵。原來珠寶不盡然追求大克拉寶石、誇張造型，畫龍點睛的玫瑰金耳環配短髮，讓輕小奢華，也能非常迷人！

Qeelin Wulu Legend系列日常款18K玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，10萬9,000元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu Legend系列日常款18K玫瑰金鑲鑽紅寶石耳環，10萬9,000元。圖 / Qeelin提供
玫瑰金、葫蘆造型的Qeelin Wulu耳環，靈感來自古中國的絲綢之路。圖 / Qeelin提供（合成圖）
玫瑰金、葫蘆造型的Qeelin Wulu耳環，靈感來自古中國的絲綢之路。圖 / Qeelin提供（合成圖）
Qeelin Double Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽耳環，22萬8,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Double Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽耳環，22萬8,500元。圖 / Qeelin提供

鑽石 郭雪芙

延伸閱讀

不讓你睡！ 白馬馬力夯造型悠遊卡momo獨家預購

「不讓你睡！」 白馬馬力夯造型悠遊卡嗶卡有聲超提神

2021秋冬美甲推薦「手繪小花」！4款顯白光療造型，法式印花、水彩暈染一秒化身溫柔姐姐手

王子邱勝翊、邱宇辰隔5年再合作 聯手「逝去的情人節」

相關新聞

粉領族咳不停親友以為染疫 竟是咖啡+甜食惹禍

南投縣30歲吳小姐咳嗽一個多月，因為在新冠肺炎疫情期間，不僅咳到相當難受，也讓親友同事擔心染疫。吳小姐緊張就醫，醫師發現...

獨／開業3年！台中唯一「好丘」熄燈 全店限時88折

台中的貝果愛好者，未來要少一個選擇了！台中唯一、位於新光三越台中中港店的「好丘」台中新光店，預計將於8月31日結束營業，...

7-11「1日限定」滿額可用優惠券、憑3大支付再享88折

中元節進入最後倒數階段，7-ELEVEN祭出最終超值優惠，8月19日至8月21日全店指定商品消費滿200元並使用icas...

家樂福南港店全新回歸 18日開幕消費799元贈動福蛋1盒

相隔近1年，家樂福再次回歸南港區，以「社區化」經營趨勢打造全齡新型態量販店，2,000坪迷你型量販規格，將於8月18日正...

短髮女孩注意！郭雪芙巧搭玫瑰金耳環 這樣造型最俏皮

夏天到，對愛留長髮的女孩總是挑戰。長髮氣質、但短髮清爽，長髮或短髮？似乎常是夏天造型的永恆問題。郭雪芙近日在instag...

和牛、海鮮百種食材吃到飽！饗賓「小福利火鍋」享95折

旗下已經擁有饗食天堂、饗饗、旭集等吃到飽餐廳的「饗賓餐旅」，即日起正式進軍火鍋，推出首個火鍋吃到飽品牌「小福利 火鍋會所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。