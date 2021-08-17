和牛、海鮮百種食材吃到飽！饗賓「小福利火鍋」享95折

旗下已經擁有饗食天堂、饗饗、旭集等吃到飽餐廳的「饗賓餐旅」，即日起正式進軍火鍋，推出首個火鍋吃到飽品牌「小福利 火鍋會所」，主打現切牛肉、海鮮、蔬菜、拌麵、炸物等約百種食材，通通採無限供應。為慶祝新店開幕，還有打卡送贈品、留評論享95折、消費送「2人同行，第2人5折」優惠券的三重優惠。

「小福利」位於新北中和環球購物中心，佔地124坪，並設有236個座位。店內以台灣復古元素結合現代設計，營造出輕鬆而充滿小驚喜的用餐環境，並且透過趣味標語，增添詼諧感。

湯底部份，小福利提供2種鴛鴦湯底。「麻辣湯底」使用牛油與26種中藥材熬煮，口感溫潤辛麻；「汕頭湯底」則以大骨與蔬菜熬煮，並加入秘製乾貨提味。除了基礎沾醬配料外，小福利也獨家打造「十八香特製沙茶」，透過18種天然食材拌炒而成，以豐富的層次風味，為食材帶來不同的面貌。

小福利採用開放式自取餐檯，區分為蔬食、肉品、炸物、甜點等不同區塊。但為落實防疫，現也改採位上單點的型態。關鍵的肉品，提供美國無骨牛小排、澳洲黑毛和牛後腿三叉、美國無骨肩小排、美國Prime背肩心，還有台灣梅花肉、去骨帶皮雞腿肉等選擇，肉品採現點現切，並透過不同厚度以呈現肉品特質。

除此之外，海鮮即有東石蚵仔、金目鱸魚片、小卷、天使紅蝦、藍鑽蝦等多種食材，還有數十種的火鍋丸餃。餐檯上，更有香酥蒜味雞翅、香酥蒜味雞米花、香酥鬼頭刀、螺絲卷、蘿蔔糕等熟食炸物；最後還能以台灣24節氣食材為原料的自製冰淇淋作為收尾。

小福利平日午餐698元，晚餐798元；週末例假日午餐每人798元，晚餐898元（部份食材限週末餐期供應）。為慶祝新店開幕，即日起在FB或IG打卡，即贈送「小福包」（內含餐後漱口水、爽口糖、牙線棒、紀念貼紙）；至9月20日前，內用並留下5星評論，可享95折；至8月31日前，到店消費也可獲得「平日晚餐2人同行，第2人5折」的優惠券1張。

【小福利火鍋會所】 地址：新北市中和區中山路三段122號4樓（中和環球購物中心） 電話：02-2226-3686