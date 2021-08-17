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許光漢、曹佑寧 風格方程式原來亮點藏這裡
不想過度打扮、但也想穿出讓女性心儀的好感度，是男性的天性使然。然而如何在簡單中不失經典？近日曹佑寧、許光漢不約而同以白色搭配卡其色並配戴經典男表，不僅在斯文與動感間找到完美平衡，更成功寫下男士風格的不敗方程式。
因演出「KANO」走紅的男演員曹佑寧原本就是棒球好手，日前錄製《全明星運動會》中更大展霸氣，讓網友大呼帥翻了！近日他配戴上浪琴表（Longines）2021年最新HydroConquest深海征服者系列的不鏽鋼雙色金腕表，並以卡其色西裝褲搭配捲起七分袖的白襯衫，讓手上41毫米的雙色金腕表，在斯文造型中更顯突出。
浪琴表的新款HydroConquest深海征服者系列的不鏽鋼雙色金腕表，一款為不鏽鋼與玫瑰金PVD搭配灰色陶瓷表圈、另一款則為不鏽鋼與黃金PVD的表殼與表帶。該系列原就是浪琴表在台灣的熱銷系列，2021新款借助PVD玫瑰金或黃金帶來奢華印象，機芯並使用L888.5矽游絲機芯，表款防水強度也達300米，讓精準、剽悍、風格，一應俱全，訂價則約58,800元。
而許光漢則是日前出席活動時，以卡其色西裝搭配白T恤，手上並配戴上寶詩龍（Boucheron）的Epure系列計時碼表。Epure在法文中為設計草圖（working drawing）之意，這讓表款在計時碼表功能外、仍保有簡潔的設計風格。12點鐘方向鑲嵌的蛋面拋光藍寶石則象徵保護的意涵，讓許光漢透過經典設計與俐落造型為男士示範了，簡單，原來也可這般迷人！
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