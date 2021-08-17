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初入職場、迎接開學新氣象 wicca、ISSEY MIYAKE新表款助攻點亮穿搭造型

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Wicca推出全新系列表款，利用圓形表殼搭配12邊形表圈，柔美中又不失個性。圖／CITIZEN提供
Wicca推出全新系列表款，利用圓形表殼搭配12邊形表圈，柔美中又不失個性。圖／CITIZEN提供

雖著疫情趨緩，除了要迎來開學之外，更是許多社會新鮮人初入職場的時刻。因此，CITIZEN鐘表集團下的wicca推出全新day-date太陽能表款，讓女孩能點亮全身風格。而與時裝品牌ISSEY MIYAKE合作長達20年的Seiko也打造了極簡紀念腕表，百搭又能創造獨特品味。

如何選擇一款提升穿搭亮點的配件是一門學問，擅於營造日系女孩風格的Wicca推出全新系列表款，利用圓形表殼搭配12邊形表圈，柔美中又不失個性。而這也是wicca首次將12邊形的表圈融入設計，象徵女性在生活的每個時刻以及從每個角度的瞬間都耀眼。多邊形的圖紋面板上加入珠光；並鑲上阿拉伯數字時標再搭配顯眼易讀的日期與星期顯示，豐富層次感也能兼具閱讀時間的實用性。而且wicca還針對台灣市場，以備受歡迎的粉紅面盤推出限定款，搭配纖細的米蘭鍊帶無論甚麼風格都能輕鬆駕馭。

Wicca KH3-568-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊7,900元。圖／CITIZEN提供
Wicca KH3-568-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊7,900元。圖／CITIZEN提供

時裝品牌ISSEY MIYAKE與Seiko合作20周年，品牌再度找來設計大師深澤直人操刀，呈現ELLIPSE系列紀念腕表。深澤直人自過去品牌表款擷取靈感，體現他在點線面方寸間的巧思。大師認為橢圓是比圓型還要優雅的形狀，此次在表款設計是以所搭載機芯的計時軸，也就是兩個計時小表盤的中心為定點，並使用兩定點的線段，畫出表殼輪廓。而為了延續整體俐落線條，深澤直人刻意選擇無表耳設計，且將表帶與表殼連接處設置於表背，再搭配環繞表盤的橢圓形棒狀時標、軌道和中央計時小表盤間產生的微妙對比，透過極簡設計更凸顯出現代感。

Wicca KH3-568-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊7,900元。圖／CITIZEN提供
Wicca KH3-568-11腕表，粉紅金鍍精鋼表殼、表鍊7,900元。圖／CITIZEN提供

Wicca KH3-533-11腕表，粉紅金鍍精鋼表圈7,900元。圖／CITIZEN提供
Wicca KH3-533-11腕表，粉紅金鍍精鋼表圈7,900元。圖／CITIZEN提供

ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列NYAP001Y腕表12,900元。圖／Seiko提供
ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列NYAP001Y腕表12,900元。圖／Seiko提供

Wicca KP3-414-91腕表，精鋼表殼、表鍊6,500元（台灣限定）。圖／CITIZEN提供
Wicca KP3-414-91腕表，精鋼表殼、表鍊6,500元（台灣限定）。圖／CITIZEN提供

Wicca KH3-525-90腕表，玫瑰金鍍精鋼表殼6,900元。圖／CITIZEN提供
Wicca KH3-525-90腕表，玫瑰金鍍精鋼表殼6,900元。圖／CITIZEN提供

ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列NYAN703Y腕表14,600元。圖／Seiko提供
ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列NYAN703Y腕表14,600元。圖／Seiko提供

ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列皆附有專屬設計表盒。圖／Seiko提供
ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列皆附有專屬設計表盒。圖／Seiko提供

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