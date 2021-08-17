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百種食材吃到飽「小福利火鍋會所」首店進駐中和環球
開放餐飲內用後，餐飲市場陸續有新品牌加入，饗賓餐旅旗下新推出「小福利火鍋會所」，全台首店即日起進駐環球購物中心中和店4樓，主打台灣復古元素結合摩登文青設計的火鍋吃到飽，另外，10月預計還有「華漾DIM SUM」新型態店登場，4樓的餐飲美食與電影娛樂改裝後，共計超過10個品牌串連，從家庭客、年輕客群到一人用餐需求都能滿足。
台灣人愛吃火鍋又熱愛Buffet，環球購物中心中和店引進的「小福利火鍋會所」，占地124坪以火鍋吃到飽形式，特製麻辣和汕頭兩種湯底、獨門沙茶醬料以及上百種食材吃到飽，配餐還推出各式復刻經典小食。
店裝風格以台灣復古元素結合現代摩登設計，還有「趣味金句」等驚喜，像是「熱量虐我千萬遍我卻愛你如初戀」、「靠臉吃飯」、「此燈亮有肉」，圍兜上也寫著「靠臉吃飯小福利關心您表情管理」讓吃的過程充滿趣味，也符合年輕世代的拍照打卡的喜好。
「小福利火鍋會所」價位帶平日午餐698元、晚餐798元；周末例假日午餐798元、晚餐898元(以上價格均另加收10％服務費)。即日起至8月31日，凡到店消費，即可獲得「平日晚餐兩人同行第二人5折」優惠券一張。
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