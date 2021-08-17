CSD中衛「哈利波特魔法學院款」口罩 屈臣氏限量開賣

今年3月CSD中衛聯名華納兄弟推出歡慶《哈利波特》系列電影20周年的「哈利波特入學通知款口罩」，超逼真還原電影中「嘿美」送信的入學通知，結合10多種魔法圖騰，造成哈利波特迷的收藏搶購熱潮。這回CSD中衛再推出第二波「哈利波特霍格華茲魔法學院款口罩」，依據電影中4大魔法學院配色，還區分成人款及兒童款，，無論是「葛來分多」、「史萊哲林」、「雷文克勞」或是「赫夫帕夫」的學院擁護者，全家大小都能選擇自己支持的學院口罩，加上魔法櫃造型的外包裝與燙金、浮雕設計，讓整體更具收藏價值。屈臣氏實體門市將於8月26日限量開賣中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款口罩」，一組4盒、每盒10片裝，售價600元，由於數量有限，每人每款限購一組。

第二波限量發售的CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款口罩」，不僅能一次擁有4款學院專屬配色，搭配雙色耳繩專利設計及特殊的不規則混色效果，更增添魔法學院的神祕感；還有4大學院為代表的學院獸圖騰，並印製上各學院名稱的專屬鋼印及代表「霍格華茲」的H字母鋼印，質感直逼電影製作等級；口罩內層採用親膚透氣材質，夏日久戴也絲毫不悶熱。 CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款」兒童口罩，一組4盒、每盒10片裝，售價600元。圖／屈臣氏提供 屈臣氏將於8月26日限量開賣CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款」口罩，成人、兒童款一次蒐集 ，每人每款限購一組。圖／屈臣氏提供 CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款」兒童口罩，一組4盒、每盒10片裝，售價600元。圖／屈臣氏提供 CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院款」成人口罩，一組4盒、每盒10片裝，售價600元。圖／屈臣氏提供