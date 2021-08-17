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日本夢幻酒獺祭+金箔的蛋糕！晶英國際行館秋節限定

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晶英國際行館Ukai-tei_Kaohsiung秋節限定的「獺祭燒酎金箔蛋糕」。圖／晶英國際行館提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
晶英國際行館Ukai-tei_Kaohsiung秋節限定的「獺祭燒酎金箔蛋糕」。圖／晶英國際行館提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

中秋佳節將屆，各種選禮陸續登場，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung主打「大人味」的蛋糕，結合館內設立、海外首間據點「獺祭吧」的獺祭美酒，製作出一款「獺祭燒酎金箔蛋糕」，定價每條1,680元，期間限定特價1,480元。

獺祭(Dassai)被譽為「日本夢幻名酒」，2017年於晶英國際行館成立海外第一間「獺祭吧」，今年晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung帶領廚藝團隊，推出每日限量、期間限定的獺祭燒酎金箔蛋糕。

蛋糕選材包括蜂農產地直送純正龍眼蜂蜜、台灣紅殼雞蛋、日本紫羅蘭麵粉，以及新鮮酒粕蒸餾製成、發揮極致香氣的獺祭燒酎，遵古法偱日味，於木框低溫極製、耗時烘烤而成。香醇濃烈的蒸餾酒在長時間烘培後，保留清新淡雅的酒香及溫潤綿密的口感，最後刷上淡淡的獺祭燒酎酒液與清酒凝膠，點綴象徵高貴的金箔，幸福香氣洋溢，展現優雅時髦的成熟後韻。

這款蛋糕可常溫、冷藏或冷凍保存，一次購買10條以上可享會員優惠，每條1,280元。洽詢電話：07-9730122。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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