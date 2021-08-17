「鐘樓怪人」台灣限定商品 有設計獨家開賣！

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」改編自法國大文豪雨果作品，堪稱台灣藝文界傳奇作品。本次聯合數位文創喜獲國外劇團獨家授權，於有・設計平台販售二〇二一年台灣巡演限定商品，開賣旋即造成搶購風潮！

從劇中元素出發，以日常實用為設計主軸，多款耐看百搭商品等你挖寶！巴黎聖母院帆布袋—一場大火，無情吞噬法國百年哥德式古蹟巴黎聖母院。身為「鐘樓怪人》劇中最重要元素，以精緻雷雕印刷技術將她復刻上帆布袋，完美呈現其建築之美。

高磅數帆布，讓你裝著筆電每天出門也不會肩頸痠痛；敲響鐘聲帆布筆袋—「鐘樓怪人」主角科西莫多最要好的朋友：聖母院鐘樓裡的瑪莉鐘，敲響它，就會帶給所有巴黎人平靜的心。

採用環保胚布製作而成，超大容量除了當筆袋，放口紅、粉底液，也都沒問題！瑰寶花窗電繡別針—將電繡別針別上，畫龍點睛，讓你的帆布袋瞬間獨一無二了起來。將聖母院最大特點「馬賽克花窗」以電繡方式呈現，立體與色彩，眼前立刻浮現那最美麗的聖母院花窗。