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音樂劇「鐘樓怪人」台灣限定商品 有設計獨家開賣

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」2021年台灣巡演限定商品現於有・設計平台販售。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」2021年台灣巡演限定商品現於有・設計平台販售。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」堪稱藝文界傳奇作品，聯合數位文創獲得國外劇團獨家授權，於有・設計平台販售2021年台灣巡演限定商品，開賣後即造成搶購風潮，多款耐看百搭商品等著民眾一起來挖寶！

音樂劇「鐘樓怪人」台灣巡演限定商品從劇中元素出發，以日常實用為設計主軸，像是巴黎聖母院帆布袋，身為「鐘樓怪人」劇中最重要元素，以精緻雷雕印刷技術復刻上帆布袋，完美呈現其建築之美；敲響鐘聲帆布筆袋則有聖母院鐘樓裡的瑪莉鐘，採用環保胚布製作而成，超大容量除了當筆袋，放口紅、粉底液，也都沒問題，此外，還有瑰寶花窗電繡別針，將聖母院最大特點「馬賽克花窗」以電繡方式呈現，眼前立刻浮現美麗的聖母院花窗。

無論你是鐘樓怪人音樂劇的鐵粉，或是雨果文學迷、巴黎聖母院建築痴，現在就上有・設計看看吧！限量商品，售完為止，前往搶購：https://bit.ly/2VYLLm0

巴黎聖母院 音樂劇

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