暑假五星玩一波！君品住房強勢回歸 一泊二食4千有找

疫情趨緩，五星級飯店攬客動作頻頻，君品酒店休館兩個月後，即日起重啟住房，台北文華東方酒店6樓、超吸睛的戶外泳池也強勢回歸。此外，「飯店純度假」仍是後疫情時期的主流，一泊多食的套裝更受歡迎，台北晶華就推出「買大送小」，横跨11個品牌的台灣13家萬豪旅享家也聯推專案。

6月起休館兩個月的君品酒店，再次重啟住房，即日起至9月30日推出「一泊二食貴族宅饗宴」系列住房專案，雙人入住每晚3,880元起，專案皆可免費升等豪華客房，並於客房享用經典晚餐及翌日早餐，開啟久違的「微」旅行。

隨著政府宣布泳池有條件解禁，台北文華東方酒店館內6樓、廣獲旅客喜愛的戶外泳池將也重新開放。業者同步推出兩款住房專案，每房13,000元起，包含針對親子規劃的「玩樂一夏」，包括早餐、免費房內迷你吧等，小朋友還可參加「小小扇粉趣味課程」，免費使用多項親子同樂的桌上遊戲。此外，美食饕客最愛的「食尚之旅」一泊三食住房專案，含米其林一星「雅閣」或米其林餐盤推薦「Bencotto」等星料理外，還能享用雙人經典英式下午茶與早餐。

暑假即將結束，晶華酒店即日起至8月31日推出「晶華海陸夏令營」住房專案，可闔家入住佔地19坪、擁有兩張大床、一張沙發床的雲天露臺客房，大啖爐烤肋眼、波士頓龍蝦三明治組成的海陸野餐籃，暢玩泳池和精選桌遊，兩位12歲以下的孩童可免費入住並獲贈小小貴賓通行證，每房5,980元，周末假日限量免加價、早餐盒買一送一等優惠，加入晶華會APP還可享延遲退房的禮遇。