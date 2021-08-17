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暑假五星玩一波！君品住房強勢回歸 一泊二食4千有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
君品酒店住房專案中的「奢華海陸餐」。圖／君品酒店提供
君品酒店住房專案中的「奢華海陸餐」。圖／君品酒店提供

疫情趨緩，五星級飯店攬客動作頻頻，君品酒店休館兩個月後，即日起重啟住房，台北文華東方酒店6樓、超吸睛的戶外泳池也強勢回歸。此外，「飯店純度假」仍是後疫情時期的主流，一泊多食的套裝更受歡迎，台北晶華就推出「買大送小」，横跨11個品牌的台灣13家萬豪旅享家也聯推專案。

6月起休館兩個月的君品酒店，再次重啟住房，即日起至9月30日推出「一泊二食貴族宅饗宴」系列住房專案，雙人入住每晚3,880元起，專案皆可免費升等豪華客房，並於客房享用經典晚餐及翌日早餐，開啟久違的「微」旅行。

隨著政府宣布泳池有條件解禁，台北文華東方酒店館內6樓、廣獲旅客喜愛的戶外泳池將也重新開放。業者同步推出兩款住房專案，每房13,000元起，包含針對親子規劃的「玩樂一夏」，包括早餐、免費房內迷你吧等，小朋友還可參加「小小扇粉趣味課程」，免費使用多項親子同樂的桌上遊戲。此外，美食饕客最愛的「食尚之旅」一泊三食住房專案，含米其林一星「雅閣」或米其林餐盤推薦「Bencotto」等星料理外，還能享用雙人經典英式下午茶與早餐。

暑假即將結束，晶華酒店即日起至8月31日推出「晶華海陸夏令營」住房專案，可闔家入住佔地19坪、擁有兩張大床、一張沙發床的雲天露臺客房，大啖爐烤肋眼、波士頓龍蝦三明治組成的海陸野餐籃，暢玩泳池和精選桌遊，兩位12歲以下的孩童可免費入住並獲贈小小貴賓通行證，每房5,980元，周末假日限量免加價、早餐盒買一送一等優惠，加入晶華會APP還可享延遲退房的禮遇。

即日起至10月31日，位於台北、林口、桃園大溪、台中、高雄5個城市，横跨11個品牌的台灣13家萬豪旅享家參與酒店，也攜手推出「饗樂解Fun豪假期」超值住房活動，預訂客房即可以「台幣200元」的超值價格加購豐盛早餐兩客，再享酒店消費折抵金，以及Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數1,000點，參與酒店包括台北萬豪、士林萬麗、台北W、國泰萬怡、寒舍艾美、喜來登、台北六福萬怡等星飯店。

台北文華東方酒店泳池重新開放。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店泳池重新開放。圖／台北文華東方酒店提供
入住五星酒店，豐盛多樣的早餐是美好體驗之一。圖／台北萬豪酒店提供
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住房專案包括提供價值達2,300元的「海陸野餐籃」。圖／台北晶華酒店提供
住房專案包括提供價值達2,300元的「海陸野餐籃」。圖／台北晶華酒店提供
抓住暑假商機，台北晶華限時推出「晶華海陸夏令營」住房專案。圖／台北晶華酒店提供
抓住暑假商機，台北晶華限時推出「晶華海陸夏令營」住房專案。圖／台北晶華酒店提供
「玩樂一夏」住房專案為小朋友設計小小廚神廚藝課，讓小朋友跟著頂尖廚藝團隊學習手做披薩、港式點心等。圖／台北文華東方酒店提供
「玩樂一夏」住房專案為小朋友設計小小廚神廚藝課，讓小朋友跟著頂尖廚藝團隊學習手做披薩、港式點心等。圖／台北文華東方酒店提供
台灣13家萬豪旅享家參與酒店也聯手推優惠。圖／台北W飯店提供
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酒店 早餐 萬豪

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