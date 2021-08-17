總值破億！萬寶龍高藝術書寫工具 三大主題齊聚台北

當日常的物件被施以工藝、附加以旨趣，物品就從藏品昇華為帶有藝術氣息的逸品。萬寶龍近日匯集多系列的藝術主題書寫工具，包含「高藝術性系列—致敬萬里長城致」、「大文豪系列—致敬亞瑟·柯南·道爾爵士」、以及「藝術贊助系列—致敬拿破崙·波拿巴」三大系列，向偉大建築、文豪與藝術致意。

其中高藝術性頂級書寫工具的限量都在100只以內，單價約在150萬至200萬歐元，折合台幣約4,500萬至6,000萬不等，僅品牌的頂級VIP才有資格欣賞。同時本次LE 1限量一只的「全球限量款 1—明 龍吟萬里」更是LE 1規格首次登陸台灣，該款書寫工具訂價約5,800萬元，是本次展出最高單價，全數11款限量書寫工具總值則更預估破億。

「高藝術性系列—致敬萬里長城致」是以秦、漢和明代三個中華民族最為強盛的朝代為背景，其中「限量款5—明·琺藍瑞彩」同時運用掐絲與內填兩種琺瑯技術，將明朝的脆弱、珍貴與美，一筆入魂。手工雕刻的鏤空筆蓋頂端一如古帝王冠冕，可開闔並欣賞內嵌的1.8克拉明亮式切割鑽石。同系列「限量款10—漢·流金絲路」、「限量款88—秦·經文緯武」，更在筆夾結合古代書簡文字，並結合卡拉哈里碧玉，「限量款10—漢·流金絲路」並使用罕見的真絲刺繡工藝，而「限量款88—秦·經文緯武」則將甲冑紋理重現於筆身、筆夾、立體鮮明。

「向亞瑟·柯南·道爾爵士致敬限量版97」則禮讚一代名偵探「福爾摩斯」之作者、一代文豪亞瑟柯南道爾爵士（Sir Arthur Conan Doyle），並將「巴斯克維爾獵犬」、貝克街、舊倫敦街道地圖、柯南道爾故居的窗花玻璃融入筆身設計。萬寶龍甚至為呈現倫敦入夜後的霧藍夜色，開發出特別樹脂運用於筆身，對偵探小說迷別具意義。