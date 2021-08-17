4款都萌翻！BioMask推「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」

蠟筆小新陪伴大家一起度過涼爽夏季！BioMask全新推出「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，將夏日元素的蠟筆小新復刻在口罩之中，共推出「夏日西瓜」、「芭娜娜」、「煙火浴衣」、「夏威夷」等4款Summer醫療口罩系列，每款10片裝售價185元，即日起於momo購物網、PChome 24h購物開賣。此外，「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」更加入BioMask優惠活動，任選BioMask 3款10入印花口罩皆可享受499元的活動優惠價。

「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」的「夏日西瓜」款為小新與小白享受夏季食材的超萌設計，底色以綠格紋作為田園風格，搭配的耳掛線採用青蘋果綠。在炎熱的暑假，小新吃著冰淇淋、西瓜和小白一起降溫，還採集小黃瓜當作晚餐的涼拌開胃菜；「芭娜娜」款將小新化為叢林之王，擺盪著藤蔓採集著一籃籃的香蕉，準備與小新猴子們享受著香蕉盛宴，口罩設計採用鮮豔的黃色光滑面料及耳掛線；「煙火浴衣」款集結了日本夏日慶典煙火大會的所有元素。小新及小葵身穿日式經典浴衣，逛著慶典攤位，分食著日式章魚燒，一起觀賞五彩繽紛的煙火；「夏威夷」款上小新身著夏威夷衫、草裙裝、衝浪泳褲，搭配著椰果樹及涼爽冰飲，讓大家都可以跟著小新一起前往海島度假。