快訊

直播／聯亞疫苗退貨、接種認證又遭卡 指揮中心14:00說明

美軍不替懦夫流血：拜登殘酷辯詞...阿富汗淪陷第一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4款都萌翻！BioMask推「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
BioMask推出4款「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，首波即日起於momo購物網、PChome 24h購物開賣，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
BioMask推出4款「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，首波即日起於momo購物網、PChome 24h購物開賣，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供

蠟筆小新陪伴大家一起度過涼爽夏季！BioMask全新推出「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，將夏日元素的蠟筆小新復刻在口罩之中，共推出「夏日西瓜」、「芭娜娜」、「煙火浴衣」、「夏威夷」等4款Summer醫療口罩系列，每款10片裝售價185元，即日起於momo購物網、PChome 24h購物開賣。此外，「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」更加入BioMask優惠活動，任選BioMask 3款10入印花口罩皆可享受499元的活動優惠價。

「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」的「夏日西瓜」款為小新與小白享受夏季食材的超萌設計，底色以綠格紋作為田園風格，搭配的耳掛線採用青蘋果綠。在炎熱的暑假，小新吃著冰淇淋、西瓜和小白一起降溫，還採集小黃瓜當作晚餐的涼拌開胃菜；「芭娜娜」款將小新化為叢林之王，擺盪著藤蔓採集著一籃籃的香蕉，準備與小新猴子們享受著香蕉盛宴，口罩設計採用鮮豔的黃色光滑面料及耳掛線；「煙火浴衣」款集結了日本夏日慶典煙火大會的所有元素。小新及小葵身穿日式經典浴衣，逛著慶典攤位，分食著日式章魚燒，一起觀賞五彩繽紛的煙火；「夏威夷」款上小新身著夏威夷衫、草裙裝、衝浪泳褲，搭配著椰果樹及涼爽冰飲，讓大家都可以跟著小新一起前往海島度假。

「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」首波即日起於momo購物網、PChome 24h購物開賣。每盒10片裝售價185元，活動期間內館內任選盒3盒BioMask 10入印花口罩特價499元。「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」皆附贈夾鏈袋，於無塵室進行包裝，方便消費者隨身攜帶。

「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－芭娜娜款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－芭娜娜款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－夏威夷款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－夏威夷款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－夏日西瓜款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－夏日西瓜款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－煙火浴衣款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供
「BioMask蠟筆小新Summer限定醫療口罩」－煙火浴衣款，每盒10片裝售價185元。圖／BioMask提供

口罩 購物網 夏威夷

延伸閱讀

國軍迷彩口罩自給自足日產十萬片 外面買不到

竹市市民活動中心、親子館今起重開放

中衛「哈利波特」罩你開學 魔法學院親子口罩開賣

柯文哲曾酸鄭文燦「戴罩打籃球」 北市自打臉24日擬跟進

相關新聞

老宅脫胎換骨 沈浸雋雅藝文氣質

就像網路上總有一大堆來不及消化的潮詞彙，無論需不需要，現代人總是無可避免地，會在不經意時刻接收到無數新資訊、新事物。

台中13餐廳強勢入榜 2021必比登推介！嚴選10間新進榜 口袋名單收進去

台中美食超級多，今年新進榜餐廳就有13間！讓人不禁期待下個受到必比登推薦的城市！

4款都萌翻！BioMask推「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」

蠟筆小新陪伴大家一起度過涼爽夏季！BioMask全新推出「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，將夏日元素的蠟筆小新復...

每日10點搶領！小米智慧生活大禮包領券限省1萬元再送電風扇

疫情期間民眾待在家時間變成，更需要便利、舒適的居家環境，掃拖機器人與空氣淨化器因此成為熱門採購項目！小米台灣宣布即日起至...

助公益團體度難關！無印良品6店販售木匠的家原創商品

今年因為疫情，許多人的生活陷入困境，而各個公益團體也受到影響，相關收入銳減，MUJI無印良品秉持「有所貢獻」的理念，與公...

名字音有「加」或「零」注意！花蓮海洋公園免門票

期待「加零」，遠雄海洋公園號召大家來集氣，全台姓名有音同「加零」者，皆可於即起至8/20免費暢玩海洋公園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。