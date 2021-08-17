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每日10點搶領！小米智慧生活大禮包領券限省1萬元再送電風扇

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
小米台灣即日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，針對不同使用情境與需求，推出獨家限量秒殺大禮包。圖／小米台灣提供
小米台灣即日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，針對不同使用情境與需求，推出獨家限量秒殺大禮包。圖／小米台灣提供

疫情期間民眾待在家時間變成，更需要便利、舒適的居家環境，掃拖機器人與空氣淨化器因此成為熱門採購項目！小米台灣宣布即日起至8月23日止，推出「精彩生活，有米真好」活動，精選各類廚具、燈具、防疫、居家辦公等主題商品，推出組合式禮包，讓用戶一次即可購足多項所需商品，還能享有超值優惠；同時，小米商城mi.com更獨家推出智慧家庭及智慧出行套裝秒殺大禮包，集結小米11、米家掃拖機器人等熱門智慧裝置，領券更享有最高萬元折扣。

此次活動共推出2組限量秒殺大禮包，其中「智慧家庭套裝」限量秒殺大禮包內含小米智慧顯示器P1 55型、米家空氣淨化器Pro、米家掃拖機器人1C、米家直流變頻電風扇1X、小米小愛音箱Art、小米盒子S，整組原價37,224元，領券直接折抵1萬元，限量秒殺組合價只要27,224元，再贈價值1,945元的滿額禮米家直流變頻電風扇1X乙台。另外，「智慧出行套裝」限量秒殺大禮包則是內含小米11、小米手表超值版、小米真無線藍牙耳機2S、小米行動電源3 10000高配版、小米藍牙自拍桿、小米便攜相片印表機，整組原價28,444元，領券直接折抵1萬元，限量秒殺組合價只要18,444元，超過6.5折的超殺折扣，同樣加贈米家直流變頻電風扇1X乙台，套裝數量有限，售完為止。而針對不同居家空間需求同步推出「兩房一廳智慧燈具組合」、「智慧廚具組合」，以及「居家辦公組合」，不僅享有組合優惠，領券還可再現折，更同享滿額禮3選1，趕快拚手速下標。

活動期間多款手機、智慧家電也享有直降、領券限折優惠，包括旗艦級「小米11」、超大電量「小米10T Pro 5G」、5G全民機「Redmi Note 9T 5G（4GB+128GB）」都直降2,000元，領券最高再現折200元；「小米10T Lite 5G」更是直降3,000元，再享領券最高再現折200元；此外，購買任一手機，還能以半價優惠購買小米手環5及小愛音箱Art。

而購買小米智慧顯示器P1 55型直降2,000元，優惠價15,999元，領券最高再折1,500元；購買小米智慧顯示器P1 50型，再贈小米智慧門鈴2；米家掃拖機器人1C直降1,700元，優惠價5,295元，領券最高再折400元；購買米家掃拖機器人直降1,500元，優惠價7,995元，領券最高再折400元；購買購買米家空氣淨化器Pro直降1,300元，優惠價5,595元，領券最高再折400元，輕鬆全面升級智慧居家。

小米商城mi.com獨家推出「智慧出行套裝」限量秒殺大禮包，內含小米11在內6款熱門商品，領券直接折抵1萬元。圖／小米台灣提供
小米商城mi.com獨家推出「智慧出行套裝」限量秒殺大禮包，內含小米11在內6款熱門商品，領券直接折抵1萬元。圖／小米台灣提供

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