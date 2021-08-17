助公益團體度難關！無印良品6店販售木匠的家原創商品

今年因為疫情，許多人的生活陷入困境，而各個公益團體也受到影響，相關收入銳減，MUJI無印良品秉持「有所貢獻」的理念，與公益團體「木匠的家」關懷協會合作，即日起至9月30日前，在全台指定6間門市，販售木匠的家製作的原創商品，包括使用回收丹寧布料、回收木材製作的產品，生活中實用的各種實用小物。

無印良品與木匠的家合作，來自於無印良品常將顧客家中的淘汰家具、就丹寧衣物送到木匠的家，進行整修與再製，創作出商品，讓木匠的家有收益，也能賦予商品新生命。2020年9月，無印良品在當時開幕的金典門市中，就放置與木匠的家合作的生活用品。

因為疫情，木匠的家收入不如預期，無印良品與木匠的家共同合作討論、研發，創作更符合生活使用的相關用品，包括木製咖啡濾紙盒、木製咖啡濾杯架及飲料架等，回收的丹寧布料，則以手工裁縫製作成遮陽帽及托特包系列。