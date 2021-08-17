快訊

直播／聯亞疫苗退貨、接種認證又遭卡 指揮中心14:00說明

美軍不替懦夫流血：拜登殘酷辯詞...阿富汗淪陷第一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助公益團體度難關！無印良品6店販售木匠的家原創商品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品＆木匠的家－三色托特包／590元（左圖）；木製咖啡濾杯架／490元（右圖）。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－三色托特包／590元（左圖）；木製咖啡濾杯架／490元（右圖）。圖／MUJI無印良品提供

今年因為疫情，許多人的生活陷入困境，而各個公益團體也受到影響，相關收入銳減，MUJI無印良品秉持「有所貢獻」的理念，與公益團體「木匠的家」關懷協會合作，即日起至9月30日前，在全台指定6間門市，販售木匠的家製作的原創商品，包括使用回收丹寧布料、回收木材製作的產品，生活中實用的各種實用小物。

無印良品與木匠的家合作，來自於無印良品常將顧客家中的淘汰家具、就丹寧衣物送到木匠的家，進行整修與再製，創作出商品，讓木匠的家有收益，也能賦予商品新生命。2020年9月，無印良品在當時開幕的金典門市中，就放置與木匠的家合作的生活用品。

因為疫情，木匠的家收入不如預期，無印良品與木匠的家共同合作討論、研發，創作更符合生活使用的相關用品，包括木製咖啡濾紙盒、木製咖啡濾杯架及飲料架等，回收的丹寧布料，則以手工裁縫製作成遮陽帽及托特包系列。

全台指定6店包括高島屋、中壢、巨城、金典、台南與巨蛋門市。

無印良品＆木匠的家－木製咖啡濾紙盒／390元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－木製咖啡濾紙盒／390元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－原木穿鞋椅／990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－原木穿鞋椅／990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－極簡遮陽帽／990元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品＆木匠的家－極簡遮陽帽／990元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 疫情

延伸閱讀

關懷弱勢 台中郵局募嬰兒肉鬆捐安得烈食物銀行

HAPPY GO「陪你疫起走」 攜手4大公益團體挺醫護表謝意

與另一半一起穿出質感提案！無印良品指定服飾下殺6折

送禮給老爸最貼心！無印良品有質感、HOLA買餐具送蛋糕

相關新聞

老宅脫胎換骨 沈浸雋雅藝文氣質

就像網路上總有一大堆來不及消化的潮詞彙，無論需不需要，現代人總是無可避免地，會在不經意時刻接收到無數新資訊、新事物。

台中13餐廳強勢入榜 2021必比登推介！嚴選10間新進榜 口袋名單收進去

台中美食超級多，今年新進榜餐廳就有13間！讓人不禁期待下個受到必比登推薦的城市！

4款都萌翻！BioMask推「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」

蠟筆小新陪伴大家一起度過涼爽夏季！BioMask全新推出「蠟筆小新Summer限定醫療口罩」，將夏日元素的蠟筆小新復...

每日10點搶領！小米智慧生活大禮包領券限省1萬元再送電風扇

疫情期間民眾待在家時間變成，更需要便利、舒適的居家環境，掃拖機器人與空氣淨化器因此成為熱門採購項目！小米台灣宣布即日起至...

助公益團體度難關！無印良品6店販售木匠的家原創商品

今年因為疫情，許多人的生活陷入困境，而各個公益團體也受到影響，相關收入銳減，MUJI無印良品秉持「有所貢獻」的理念，與公...

名字音有「加」或「零」注意！花蓮海洋公園免門票

期待「加零」，遠雄海洋公園號召大家來集氣，全台姓名有音同「加零」者，皆可於即起至8/20免費暢玩海洋公園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。