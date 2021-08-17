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7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供

夏日不僅要吃冰消暑，更要嘗鮮新滋味！7-ELEVEN入夏以來陸續推出近20款全新冰品，其中尤其以異國進口冰品最受矚目，在無法出國旅遊的期間到7-ELEVEN就能輕鬆享用。為了增添差異化冰品選擇，7-ELEVEN獨家限量引進「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，同步祭出「熊津品牌月」指定冰品買2送1活動，快把握優惠檔期品嘗韓國人氣冰品。

自去年5月起，7-ELEVEN獨家引進韓國飲料大廠「熊津」推出的特色冰品，讓消費者零時差享用經典韓國味，包含以國民飲品米漿製做的「韓國熊津米漿冰」、使用青梅飲打造的酸甜清爽「韓國熊津青梅冰」等2款冰品，開賣至今已累積熱銷破百萬支，現在再新增濃郁系新品「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，勢必將掀起一波搶吃風潮。

7-ELEVEN觀察到韓國的「芝麻」熱潮，濃郁風味的芝麻系甜品廣受喜愛，因此引進今年3月甫上市的「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，以甜筒盛裝香濃綿密的芝麻冰淇淋，加入香Q嚼勁十足的年糕、撒上芝麻粒，多層次口味讓人欲罷不能，售價59元，即日起至8月24日還可搭配「熊津品牌月」活動享指定冰品任選買2送1，加碼OPEN POINT點數3.3%回饋，邀請芝麻控一起來嘗鮮！

「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」撒上真實芝麻粒，濃郁芝麻香氣搭配冰淇淋甜筒，口感香濃綿密。圖／7-ELEVEN提供
「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」撒上真實芝麻粒，濃郁芝麻香氣搭配冰淇淋甜筒，口感香濃綿密。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」內含QQ韓國年糕，打造雙重口感。圖／7-ELEVEN提供
「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」內含QQ韓國年糕，打造雙重口感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量開賣「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供

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