「拔絲20公分」的月餅！香港美心首創 正統港味也登台

一掰、二拔，是香港美心月餅今年的新玩趣。香港連續23年銷量冠軍「美心月餅」中秋禮盒在台開賣，包括經典傳奇港式「雙黃蓮蓉月餅」、首創始祖「流心奶黃月餅」、全新登場的「拔絲蓮蓉月餅」及多款港式月餅都採原裝進口，其中，可拔絲的月餅最新奇，據說，目前已有人挑戰「拔絲20公分」成功。

今年美心全新登場的「拔絲蓮蓉月餅」，經過年餘反覆測試，獨創室溫保存、無需加熱，就能夠產生拔絲地瓜般牽絲的效果。餅皮暗藏的秘密武器，就是含有經烤香的花生碎，烘焗後會呈現香烤小點，切開後內餡可以拉出幼滑蛋黃絲，絲絲驚喜玩味十足！

此外，年年搶購的「流心奶黃月餅」，連續6年獲得香港奶黃月餅銷量第一，美心首創「雙重烘焙工法」將頂級鹹蛋黃融入濃郁滑順的奶黃醬中，無需加熱，輕輕劃開後金黃香滑的奶黃內餡自然流出，香氣四溢，這款月餅也摘下2021年世界品質評鑑大會金獎。

美心最經典的「雙黃白蓮蓉月餅」，則是連續23年香港銷售第一。頂級湘蓮煮熟磨蓉後，再煮成細滑醇香的白蓮蓉及黃蓮蓉，入口散發著蓮子獨有味道，巧搭晶瑩鹹蛋黃，被稱為「最有中秋的味道」。