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夏季海洋系經典珠寶翻新！TASAKI、FRED珍珠全實力噴發

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Chance Infinie系列珍珠母貝徽章項鍊，14萬2,200元。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列珍珠母貝徽章項鍊，14萬2,200元。圖／FRED提供

夏天是屬於大海的季節，對於珠寶設計來說也不例外：珍珠不但是少數有機的寶石，除了圓潤光滑的珍珠，孕育出優雅光澤的珍珠母貝也向來是珠寶愛用的素材，不約而同地都成為今夏珠寶新品的主角。

來自日本的品牌TASAKI，透過充滿前瞻性的設計，將珍珠塑造為大膽無畏且具時尚感的元素，今夏經典的refined rebellion系列推出全新的refined rebellion signature系列墜鍊，結合先前戒指的設計概念，以圓潤飽滿的珍珠搭配黃K金，建構出經典與叛逆兩種元素所交織出的協調美感。深受歡迎的refined rebellion plus系列則巧妙結合光滑細緻的阿古屋珍珠及特殊切割的紅色石榴石，創造出象徵著「精緻叛逆」精神的耳環新作。

誕生於地中海岸的法國珠寶品牌斐登（FRED），則以珍珠母貝「翻新」經典的Chance Infinie系列幸運徽章。以交織的雙扭線∞為主要設計元素的Chance Infinie，寓意無限與永恆，幻化為優雅的幸運符。新作以玫瑰金材質鋪鑲鑽石勾勒出這個獨特的雙環結構鏤空圖案，搭配精選的白色珍珠母貝，將徽章翻轉過來，則可欣賞珍珠母貝溫柔的光澤紋理，手環和項鍊都可根據心情任意選擇雙面配戴，彰顯當代前衛格調。

TASAKI refined rebellion signature墜鍊，82,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI refined rebellion signature墜鍊，82,500元。圖／TASAKI提供
FRED Chance Infinie系列珍珠母貝徽章手鍊，13萬5,300元。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列珍珠母貝徽章手鍊，13萬5,300元。圖／FRED提供
TASAKI refined rebellion plus石榴石珍珠耳環，73,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI refined rebellion plus石榴石珍珠耳環，73,000元。圖／TASAKI提供
珠寶品牌推出以珍珠和母貝為主要素材的夏季新品。圖／FRED、TASAKI提供
珠寶品牌推出以珍珠和母貝為主要素材的夏季新品。圖／FRED、TASAKI提供

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