夏季海洋系經典珠寶翻新！TASAKI、FRED珍珠全實力噴發

夏天是屬於大海的季節，對於珠寶設計來說也不例外：珍珠不但是少數有機的寶石，除了圓潤光滑的珍珠，孕育出優雅光澤的珍珠母貝也向來是珠寶愛用的素材，不約而同地都成為今夏珠寶新品的主角。

來自日本的品牌TASAKI，透過充滿前瞻性的設計，將珍珠塑造為大膽無畏且具時尚感的元素，今夏經典的refined rebellion系列推出全新的refined rebellion signature系列墜鍊，結合先前戒指的設計概念，以圓潤飽滿的珍珠搭配黃K金，建構出經典與叛逆兩種元素所交織出的協調美感。深受歡迎的refined rebellion plus系列則巧妙結合光滑細緻的阿古屋珍珠及特殊切割的紅色石榴石，創造出象徵著「精緻叛逆」精神的耳環新作。