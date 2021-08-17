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特色月餅來了！嘉南療養院推病友手作桂田酒店文創禮盒
衛福部嘉南療養院職能治療師、烘焙老師今年中秋節前帶領精障學員用少油、低糖、低熱量食材，推出不加防腐劑手作「愛的集團低脂月餅」。「養生低脂月餅禮盒」每盒250元、「蛋黃彩酥月餅禮盒」270元。院方表示，一盒採6顆裝、3種口味，「一次滿足不同的味蕾，最適合與親朋好友分享！」聯絡電話06-2795019轉1140。
院方說，今年推出單顆裝「柿柿如意禮盒」，提供蛋黃酥、黃金起士彩酥、Q心抹茶彩酥、原味綠豆椪等四種口味；禮袋是學員手縫製具喜氣柿子造型，外型亮眼又寓意吉祥，袋子還可用來裝茶杯、水果甚至當成擺飾非常實用；搭配健康無負擔的「低脂月餅」，讓人幸福滿袋，送禮自用兩相宜。
職能治療科主任黃婉茹表示，月餅製程符合政府規定、產品通過SGS檢驗；從學習行銷、接單、備料、包餡、分裝、包裝、出貨等，學員各司其職；看似簡單，對精神疾病患者是需長時間學習練習，一步步用心才能完成。
貴田酒店則是推出五斗櫃聚財設計的「聚月、點藏」禮盒；主打具有文創收藏設計，吃完月餅、精心設計的禮盒可作為日常置物生活擺飾，走送禮市場、美和五款月餅售價1788元，21日前預購八八折、大量採購另有優惠。訂購專線06-2438166。
總經理張煜焜表示，桂田的中秋禮盒歷年結合文創，推出結合西洋棋、彈珠台、圍棋禮盒，客人樂得收藏；今年禮盒以紅色五斗櫃聚財意象打造，內藏獨家設計撲克牌，52張象徵一年52星期、四種花色代表4季，每張牌都有獨特畫面，值得收藏。月餅則有白蓮蓉蛋黃、香菇滷肉、碧螺春脆梅丁、金月奶黃、桂圓紅棗5款。
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