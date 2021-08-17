必勝客紙包麵＋比薩現省85 達美樂「外送3大比薩799」

必勝客PastaHut自即日起推出平日限定的「雙享餐」方案，紙包筆管麵搭配個人比薩，每套209元，現省85元。另外達美樂也於近期升級達美樂app，

並且推出「3個大比薩799元」的安心外送方案，搭配指定數位支付方式，還可加贈大可樂與享回饋金。

必勝客PastaHut平日限定的「雙享餐」，僅限每週一至週五供應。個人比薩包括有夏威夷、海鮮、和風章魚燒、美式臘腸等4種口味；紙包筆管麵則有波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排，以及波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮等6種指定口味。即日起至9月17日期間，透過必勝客官網或PK雙饗卡APP訂購，即可享209元優惠價，現省85元。