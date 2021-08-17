好市多獨賣！黑松看好居家飲酒 導入8款澳洲精品葡萄酒

看好「居家飲酒」商機，黑松公司自去年聯手澳洲銷量第一的譽加葡萄酒集團（Accolade Wines），率先引進夏迪（Hardys）、班洛克（Banrock Station）和庫瑪拉（Kumala）三個品牌，帶動去年整體葡萄酒業績成長30%。今年黑松公司乘勝追擊，繼續加碼引進8款譽加旗下「紅五星酒莊」精品葡萄酒，即日起陸續在好市多「澳洲精緻葡萄酒展」獨家開賣，希望帶動今年整體葡萄酒業績成長40%。

根據最新的國際葡萄酒及烈酒研究機構IWSR（International Wines and Spirits Record）的資料顯示，台灣2020年無氣泡葡萄酒的總銷量2,065,000箱，相較於2019年下滑6.4%。在疫情影響下，以低價的餐飲宴會用酒首當其衝，網路銷售酒類雖未開放，但「居家飲酒」已成為目前趨勢。跨足葡萄酒代理達20年的黑松公司，亦迅速改變通路經營策略，從以往的餐廳宴會酒水需求，轉而將重點放在連鎖賣場、超市通路以及菸酒專賣店，以消費者方便取得為主，並深入推廣居家搭餐文化。

去年在疫情的衝擊下，台灣的葡萄酒進口量及銷量皆下滑，唯獨澳洲葡萄酒成長，成為新世界葡萄酒中的榜首。根據財政部關務署的資料，2020年受到疫情影響，葡萄酒進口量下降7.47%，但澳洲葡萄酒卻異軍突起，不但是唯一進口量成長的國家，且僅次於法國和西班牙，年進口量2,169,961公升，成為所有進口國別中的第三名，可見澳洲葡萄酒廣受國人歡迎，未來在台灣發展可期。

考量年輕族群對於價位親民、開瓶不須醒酒、容易入口、果香十足的新世界葡萄酒接受度更高，希望提供消費者更多高品質的「居家飲酒」選項。

「紅五星酒莊」是由國際葡萄酒界舉足輕重的傳奇評論家詹姆斯．哈利戴（James Halliday），所評選最高榮譽的酒莊，產量僅佔3000多家澳洲酒莊中的4%。本次黑松獨家引進8款「紅五星酒莊」精品葡萄酒，均各有來頭。

首次登台的聖哈雷釀酒師施赫（St. Hallett Blackwell Shiraz）來自坐擁百年老藤葡萄園的聖哈雷酒莊（St. Hallett）。精選平均92年以上的珍貴老藤，最老的葡萄藤於1856年種植，樹齡超過150年。健康的葡萄老藤十分稀少，產量也極低，但產出的葡萄所釀造出來的葡萄酒，風味濃郁，與眾不同，深具陳年潛力，因此成為饕客追求的珍稀酒款。

讓人眼睛為之一亮的亞拉斯（House of Arras）氣泡酒，是由「氣泡酒之王」首席釀酒師埃德．卡爾（Ed Carr）帶領下，打造出風味比香檳更甚者的澳洲氣泡酒。亞拉斯（House of Arras）的所有酒品，都會在瓶中陳年3至10年後才上市，提升了旗下酒款與眾不同的品質和成熟度，是世界一流獨特的氣泡酒。亞拉斯典藏氣泡酒（Arras Brut Elite）更於2020年的世界香檳與氣泡酒大賽（CSWWC） 中，榮獲了最佳澳洲氣泡酒的殊榮，也是公認足以代表澳洲的氣泡酒。

除聖哈雷釀酒師施赫葡萄酒與亞拉斯氣泡酒外，包括夏迪威廉施赫（William Hardy Shiraz）、夏迪天譽精選卡本內蘇維翁（Hardys Tintara Reserve Cabernet Sauvignon）、聖哈雷老藤施赫（St. Hallett Old Block Shiraz）、潘塔露瑪白標卡本內蘇維翁（Petaluma White Label Cabernet Sauvignon）、潘塔露瑪白標白蘇維翁（Petaluma White Label Sauvignon Blanc），共8款各具特色的澳洲葡萄酒，即日起陸續於好市多「澳洲精緻葡萄酒展」開賣，讓消費者不用出國，就能感受到澳洲精品葡萄酒的魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康