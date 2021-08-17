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不讓你睡！白馬馬力夯3D悠遊卡 嗶卡還會發出廣告金句

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供

提神飲料白馬馬力夯的廣告詞「不讓你睡」，話題性十足，悠遊卡公司原音重現經典，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時就會發出廣告金句「白馬馬力夯~不讓你睡！」8月18日起至8月24日止，在momo購物網獨家預售，每個439元，每筆訂單限購2組。

悠遊卡公司表示，白馬馬力夯3D造型悠遊卡，是以等比例縮小仿真製作，搭配金色鑰匙圈，不但使用上小巧方便，也適合隨身攜帶，尤其嗶卡時還會發出耳熟能詳的經典廣告詞。

想要購買的民眾明日早上11時起至8月24日晚間11時59分止，在momo購物網獨家開放「悠遊付會員預購」，每個439元，僅限悠遊付結帳，每組訂單限購2組，活動期間不限購買總數。

悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司將原音重現推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，嗶卡時還會發出廣告金句。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 購物網 廣告

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