破解陳耀訓蛋黃酥的「秘密武器」 LURPAK超百搭

「一顆難求」的陳耀訓蛋黃酥，早在7月下旬就開放中秋預購，開賣當日，短短數小時即完售。這個世界麵包大賽冠軍的主廚，蛋黃酥好吃的祕密之一，就是丹麥冠軍奶油LURPAK。除此，知名烘焙師張家豪、陳泓維等人也將LURPAK的滋味，帶到綠豆椪、鳳梨酥等傳統糕點中。

金牌大師陳耀訓說，「希望透過不同口感與風味的蛋黃酥，創造台灣中秋節的另一種想像。」於是，他不使用傳統豬油，而改用天然奶油製作酥皮，並融入西式丹麥的技法；因為想讓消費者一開箱就聞到濃郁的天然奶油香，但吃的時候卻不會感到油膩，因此挑選味道清新優雅的丹麥LURPAK奶油。「增加奶油比例，卻不會有膩感，烤焙時滲出的油脂，還能營造蛋黃酥的酥脆口感。」

陳耀訓也不只將丹麥LURPAK奶油拿來直接使用，而是實驗了一個多月，將奶油費時煮成無水奶油，以增加蛋黃酥外皮的酥度。

「無水奶油」也是今年中秋不少名店主廚的秘密武器。台北士林的社區型名店「慶祝烘焙」推出豆沙蛋黃酥禮盒，同樣以自煮的無水奶油讓蛋黃酥外皮更酥脆。台中排隊名店「麵包林里」推出的傳統糕點綠豆椪，除了使用皇珵友善種植的毛綠豆，還有丹麥LURPAK奶油及台菜名店欣葉的滷肉，比例、滋味皆是上乘之作，創辦人陳泓維指出，自煮的無水奶油確實是美味關鍵。

「手天品社區食坊」也將LURPAK奶油加入鳳梨酥、綠豆椪的內餡，提升口感滑順度，他們發現，LURPAK清爽細緻的風味，不搶味，同時能創造出優美的風味平衡。甜點名店「法朋烘焙甜點坊」也在蛋黃酥的外皮製作使用LURPAK奶油，甚至在水果酥、法式餅乾中也都有LURPAK奶油飄香。

此外，包括「安堤生烘焙」、「黑麥田手作烘焙坊」、「12分之1手作烘焙坊」、「食月半麵包」、「河堤パン時光」等，也都推出使用LURPAK奶油的蛋黃酥禮盒。