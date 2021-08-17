快訊

副參謀總長赴美返國超帶香菸罰7千 國防部：隔離完約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破解陳耀訓蛋黃酥的「秘密武器」 LURPAK超百搭

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
慶祝烘焙採用無水奶油製作的蛋黃酥外皮，層次分明。圖／業者提供
慶祝烘焙採用無水奶油製作的蛋黃酥外皮，層次分明。圖／業者提供

「一顆難求」的陳耀訓蛋黃酥，早在7月下旬就開放中秋預購，開賣當日，短短數小時即完售。這個世界麵包大賽冠軍的主廚，蛋黃酥好吃的祕密之一，就是丹麥冠軍奶油LURPAK。除此，知名烘焙師張家豪、陳泓維等人也將LURPAK的滋味，帶到綠豆椪、鳳梨酥等傳統糕點中。

金牌大師陳耀訓說，「希望透過不同口感與風味的蛋黃酥，創造台灣中秋節的另一種想像。」於是，他不使用傳統豬油，而改用天然奶油製作酥皮，並融入西式丹麥的技法；因為想讓消費者一開箱就聞到濃郁的天然奶油香，但吃的時候卻不會感到油膩，因此挑選味道清新優雅的丹麥LURPAK奶油。「增加奶油比例，卻不會有膩感，烤焙時滲出的油脂，還能營造蛋黃酥的酥脆口感。」

陳耀訓也不只將丹麥LURPAK奶油拿來直接使用，而是實驗了一個多月，將奶油費時煮成無水奶油，以增加蛋黃酥外皮的酥度。

「無水奶油」也是今年中秋不少名店主廚的秘密武器。台北士林的社區型名店「慶祝烘焙」推出豆沙蛋黃酥禮盒，同樣以自煮的無水奶油讓蛋黃酥外皮更酥脆。台中排隊名店「麵包林里」推出的傳統糕點綠豆椪，除了使用皇珵友善種植的毛綠豆，還有丹麥LURPAK奶油及台菜名店欣葉的滷肉，比例、滋味皆是上乘之作，創辦人陳泓維指出，自煮的無水奶油確實是美味關鍵。

「手天品社區食坊」也將LURPAK奶油加入鳳梨酥、綠豆椪的內餡，提升口感滑順度，他們發現，LURPAK清爽細緻的風味，不搶味，同時能創造出優美的風味平衡。甜點名店「法朋烘焙甜點坊」也在蛋黃酥的外皮製作使用LURPAK奶油，甚至在水果酥、法式餅乾中也都有LURPAK奶油飄香。

此外，包括「安堤生烘焙」、「黑麥田手作烘焙坊」、「12分之1手作烘焙坊」、「食月半麵包」、「河堤パン時光」等，也都推出使用LURPAK奶油的蛋黃酥禮盒。

代理丹麥LURPAK奶油的富華公司總經理朱志豪表示，近年傳統糕點有著截然不同的新樣貌，也打開更年輕的市場。他觀察到這個趨勢，於是今年以得到世界起司大賽冠軍的丹麥LURPAK奶油，串連店家推出中秋糕點商品。風味清新優雅、不像其他歐系奶油來得強烈的LURPAK，反倒成了烘焙師傅展現商品獨特性的致勝武器。

麵包林里的綠豆椪用料不簡單，包含百年老餡舖綠豆沙、欣葉台菜手製滷肉、丹麥LURPAK發酵奶油。圖／業者提供
麵包林里的綠豆椪用料不簡單，包含百年老餡舖綠豆沙、欣葉台菜手製滷肉、丹麥LURPAK發酵奶油。圖／業者提供
獲世界起司大賽的冠軍奶油品牌LURPAK，成為今年中秋各烘焙名店的秘密武器。圖／LURPAK提供
獲世界起司大賽的冠軍奶油品牌LURPAK，成為今年中秋各烘焙名店的秘密武器。圖／LURPAK提供
手天品社區食坊的鳳梨酥（右）和鳳茶酥（左）。圖／業者提供
手天品社區食坊的鳳梨酥（右）和鳳茶酥（左）。圖／業者提供
陳耀訓・麵包埠紅土咸蛋黃酥造成搶購熱潮。圖／業者提供
陳耀訓・麵包埠紅土咸蛋黃酥造成搶購熱潮。圖／業者提供

蛋黃酥 烘焙 丹麥

延伸閱讀

每店只有18支！肯德基「雞米花甜筒」全台限量3萬支

五歲兒自製肉桂捲 爸讚激似好市多熱賣款：靠他賺錢了

七夕吃牛排送龍蝦！ 隨意鳥地方內用、外帶都優惠

證件有「817」任一數字 　八月堂可頌「買3顆送3顆」！限時3天線上預約

相關新聞

「拔絲20公分」的月餅！香港美心首創 正統港味也登台

一掰、二拔，是香港美心月餅今年的新玩趣。香港連續23年銷量冠軍「美心月餅」中秋禮盒在台開賣，包括經典傳奇港式「雙黃蓮蓉月...

夏季海洋系經典珠寶翻新！TASAKI、FRED珍珠全實力噴發

夏天是屬於大海的季節，對於珠寶設計來說也不例外：珍珠不但是少數有機的寶石，除了圓潤光滑的珍珠，孕育出優雅光澤的珍珠母貝也...

平價蔬菜抵家！全聯6款蔬菜7.1折起 雙北187間門市限定

受連日豪雨衝擊，菜價飆創新高，最近負責採購家中食材的民眾一看到蔬菜類商品的標價肯定眼前一黑、錢包捏著很難下手。全聯福利中...

特色月餅來了！嘉南療養院推病友手作桂田酒店文創禮盒

衛福部嘉南療養院職能治療師、烘焙老師今年中秋節前帶領精障學員用少油、低糖、低熱量食材，推出不加防腐劑手作「愛的集團低脂月...

必勝客紙包麵＋比薩現省85 達美樂「外送3大比薩799」

必勝客PastaHut自即日起推出平日限定的「雙享餐」方案，紙包筆管麵搭配個人比薩，每套209元，現省85元。另外達美樂...

破解陳耀訓蛋黃酥的「秘密武器」 LURPAK超百搭

「一顆難求」的陳耀訓蛋黃酥，早在7月下旬就開放中秋預購，開賣當日，短短數小時即完售。這個世界麵包大賽冠軍的主廚，蛋黃酥好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。