安雅仙降紐約 霹靂舞、BMX、滑板...Tiffany廣告如奧運

由Tiffany新任全球品牌代言人「后翼棄兵」精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與中美混血的自由滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu）、以及有史以來第一位獲選為香奈兒走秀的當紅黑人男模/舞者Alton Mason拍攝的廣告形象，為全新Tiffany Knot系列上市鋪陳，影片拍攝重返品牌發源地紐約，除了傳統和珠寶印象緊緊相連的富裕上流社會，更透過當代年輕人流行的霹靂舞、BMX、滑板等極限運動，為Tiffany拓展新的品牌形象。

靈感源自繩結的Tiffany Knot系列向紐約的活力與特質致敬，展現顛覆感與個性化、優雅且具當代精神。設計突破傳統，繩結造型強調人與人之間聯繫的力量，圓滑輪廓配上鋒銳尾端對比鮮明，優雅而富現代感，正如靈感不絕的城市紐約。令人期待的摩登新作品即將於九月美國等地率先上市，完整系列預計於2022年全球隆重上市。