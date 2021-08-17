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安雅仙降紐約 霹靂舞、BMX、滑板...Tiffany廣告如奧運
由Tiffany新任全球品牌代言人「后翼棄兵」精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與中美混血的自由滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu）、以及有史以來第一位獲選為香奈兒走秀的當紅黑人男模/舞者Alton Mason拍攝的廣告形象，為全新Tiffany Knot系列上市鋪陳，影片拍攝重返品牌發源地紐約，除了傳統和珠寶印象緊緊相連的富裕上流社會，更透過當代年輕人流行的霹靂舞、BMX、滑板等極限運動，為Tiffany拓展新的品牌形象。
靈感源自繩結的Tiffany Knot系列向紐約的活力與特質致敬，展現顛覆感與個性化、優雅且具當代精神。設計突破傳統，繩結造型強調人與人之間聯繫的力量，圓滑輪廓配上鋒銳尾端對比鮮明，優雅而富現代感，正如靈感不絕的城市紐約。令人期待的摩登新作品即將於九月美國等地率先上市，完整系列預計於2022年全球隆重上市。
精品龍頭LVMH集團今年初成功殺價、完成美國珠寶品牌Tiffany & Co.的併購之後，由年僅28歲的總裁次子Alexandre Arnault空降出任副總裁，開始大動作不斷，為這個百年品牌注入大膽年輕的活力。除了早先搶下韓流女子天團BLACKPINK成員Rose鞏固亞洲市場，針對歐美市場則簽下安雅泰勒喬伊以及極限運動員KOL，上週更傳出大手筆將流行天后碧昂絲（Beyonce）與JAY-Z夫妻一起納入代言行列。雖然市場成效仍有待實際的業績數字，不過初步可見全球網友反應幾乎都是給予相當正面的肯定。
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