「不讓你睡！」 白馬馬力夯造型悠遊卡嗶卡有聲超提神

悠遊卡公司再度挑戰使用者恥力，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，不只造型保留經典台味，更會在嗶卡時會發出經典廣告詞「白馬馬力夯～不讓你睡！」，讓你一嗶下去立刻成為關注焦點，超級提神！

經典的提神飲料廣告「白馬馬力夯」，其中廣告詞「不讓你睡！」即使過了多年依舊話題性十足，悠遊卡公司原音重現經典，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，以等比例縮小仿真製作，搭配金色鑰匙圈，不但使用上小巧方便，也適合隨身攜帶，尤其是嗶卡時就會發出廣告金句，娛樂性十足。

「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」將從自8月18日上午11時起至8月24日夜間23時59分止，在momo購物網獨家搶先開放悠遊付會員預購，每個439元，僅限悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間不限購買總數，送禮自用兩相宜。