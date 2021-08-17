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「不讓你睡！」 白馬馬力夯造型悠遊卡嗶卡有聲超提神
悠遊卡公司再度挑戰使用者恥力，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，不只造型保留經典台味，更會在嗶卡時會發出經典廣告詞「白馬馬力夯～不讓你睡！」，讓你一嗶下去立刻成為關注焦點，超級提神！
經典的提神飲料廣告「白馬馬力夯」，其中廣告詞「不讓你睡！」即使過了多年依舊話題性十足，悠遊卡公司原音重現經典，推出「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」，以等比例縮小仿真製作，搭配金色鑰匙圈，不但使用上小巧方便，也適合隨身攜帶，尤其是嗶卡時就會發出廣告金句，娛樂性十足。
「白馬馬力夯3D造型悠遊卡」將從自8月18日上午11時起至8月24日夜間23時59分止，在momo購物網獨家搶先開放悠遊付會員預購，每個439元，僅限悠遊付結帳，每筆訂單限購2組，活動期間不限購買總數，送禮自用兩相宜。
另外，悠遊付分別在8月、9月都祭出高額回饋，自8月20日至8月31日在momo購物網單筆消費滿3,000元以上，就能拿到「悠遊付超省付200元現金券」1張，首購客更可收到「悠遊付超省付250元現金券」1張，每個悠遊付會員限拿1張現金券，共3,600張，發完為止。9月起回饋再升級，自9月1日至9月9日，在momo購物網單筆消費滿20,000元以上，就能獲得6%悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶回饋上限1,500元；新會員回饋比率提高至8%，每悠遊付帳戶回饋上限也提高至2,000元，回饋額滿將在悠遊卡Facebook官方粉絲團公告。
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