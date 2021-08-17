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Hamilton結盟Smartflyer 再攀科技天際線

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼表，68,300元。圖 / Hamilton提供
Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列X-Wind自動上鍊計時碼表，68,300元。圖 / Hamilton提供

鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）一向和軍事風格、復古、電影多所連結，而軍事風格中自然少不了翱翔天際的飛行表款。品牌近期選擇與以電力為飛航動力的團隊Smartflyer結盟，決心譜寫時計、創新與飛航的全新篇章。

總部位於瑞士的Smartflyer是由專業飛行員Rolf Stuber在2016年創立，團隊共由21人組成。由Smartflyer研發的四座式SFX1飛機，其航程可達800公里、航速每小時可達220公里，由於飛機的推力、起降皆依靠電力完成，其二氧化碳排放量僅為傳統飛機的50%，同時噪音也較小，帶給乘坐者更為愉快的飛行經驗；而在2020年獲得瑞士民航局批准後，Smartflyer目前正研發製造混合電動發動機，並預計將於2023年首次啟航。

對於兩造的合作，Hamilton行政總裁Vivian Stauffer表示，一如Hamilton開拓的精神勇於突破傳統，而天空將會是革命性SFX1飛機的起點，「我們對精準有共同的追求，將會合力實現這項尖端技術。」

Smartflyer目前正研發製造混合電動發動機，並預計將於2023年首次啟航。 圖 / Hamilton提供
Smartflyer目前正研發製造混合電動發動機，並預計將於2023年首次啟航。 圖 / Hamilton提供
Hamilton和以電力為飛航動力的團隊Smartflyer結盟，決心譜寫時計、創新與飛航的全新篇章。圖 / Hamilton提供
Hamilton和以電力為飛航動力的團隊Smartflyer結盟，決心譜寫時計、創新與飛航的全新篇章。圖 / Hamilton提供
Hamilton與航空救難組織Zermatt合作的Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼表，紀念兩造合作長達十年的珍貴友誼。圖 / Hamilton提供
Hamilton與航空救難組織Zermatt合作的Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼表，紀念兩造合作長達十年的珍貴友誼。圖 / Hamilton提供

瑞士 品牌 民航局

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