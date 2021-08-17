Hamilton結盟Smartflyer 再攀科技天際線

鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）一向和軍事風格、復古、電影多所連結，而軍事風格中自然少不了翱翔天際的飛行表款。品牌近期選擇與以電力為飛航動力的團隊Smartflyer結盟，決心譜寫時計、創新與飛航的全新篇章。

總部位於瑞士的Smartflyer是由專業飛行員Rolf Stuber在2016年創立，團隊共由21人組成。由Smartflyer研發的四座式SFX1飛機，其航程可達800公里、航速每小時可達220公里，由於飛機的推力、起降皆依靠電力完成，其二氧化碳排放量僅為傳統飛機的50%，同時噪音也較小，帶給乘坐者更為愉快的飛行經驗；而在2020年獲得瑞士民航局批准後，Smartflyer目前正研發製造混合電動發動機，並預計將於2023年首次啟航。