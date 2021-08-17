180度全景視野！Jabra PanaCast 50打造沉浸式會議體驗

即使國內疫情警戒降級，但全球疫情仍相當嚴峻，許多經常需要跨地域合作的公司，已經將視訊會議、混合工作環境視為未來的「新常態」。Jabra近期推出的全新PanaCast 50視訊系統，透過隨插即用的便利性、180度沈浸式視野，以及強大的虛擬導演功能，讓視訊溝通變得更流暢無阻礙。

Jabra PanaCast 50內建3台1300萬像素攝影機，打造能夠涵蓋整個會議室的4K、180度沉浸式視野，透過即時視訊拼接技術降低延遲速度，讓會議保持高畫質且流暢的影像體驗。PanaCast 50還可同時提供2個視訊串流，1個視訊可持續追蹤講者，另個視訊則可只關注會議室內特定感興趣的部份，像是內建於裝置中的「白板共享」功能，可持續拍攝白板並自動校正視角，讓參與會議的所有人都能清晰看到內容，更便利遠端協作。PanaCast 50也配備8個波束成形麥克風、4個強大的揚聲器陣列，透過最新的雙向音訊技術提供更自然流暢的對話。

除了影像與聲音，PanaCast 50最強大的功能是在會議中擔任有如導演的角色，「虛擬導演」功能加入獨特AI演算法，可根據會議中發生的情況自動縮放調整視訊框，使得遠端參與者能夠更容易跟上討論。另外還有疫情時期特別需要的「人數統計」功能，透過180度全景視野，使系統能夠確定會議室的使用率是否超過最大容量。