快訊

聯亞未過EUA 「不服輸」 將申訴改以Delta做測試

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎上看17.5億 中獎號碼看過來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捕捉羅馬永恆的光輝！寶格麗櫥窗迎夏攜手慈善擦火花

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑽石戒指，約23萬8,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑽石戒指，約23萬8,900元。圖／寶格麗提供

地中海是每年夏季最令人心神嚮往的度假聖地。來自地中海畔義大利的寶格麗（BVLGARI），以不朽的永恆之城羅馬，為如夢似幻的夏季形象視覺注入魔力，雙人拍檔藝術家Bruno 和 Nico Van Mossevelde掌鏡的靜態視覺，琥珀色天空、灰華石柱和經典的MAXI LOGO白色背景圖騰讓人跳脫時空限制的想像空間，明亮的光線再現這座偉大城市流轉不息的生命力、光亮和歡樂。

同時，猶如公共藝術作品般的櫥窗設計，在寶格麗全球共上千個專賣店櫥窗，則以夕陽消逝前迷人的羅馬天空為背景創作主題，襯托B.zero1、Monete 或BVLGARI BVLGARI等作品的精緻與瑰麗。在主要城市的街道櫥窗，寶格麗也特地與義大利的重建式社團Comunità di San Patrignano攜手，以金箔葉或紅棕色血紅粉筆等手繪技術在番紅花色背板上的創作，社團藉由專門發掘並培養年輕人的更生方案，支持他們在美術與手工藝方面的才能。

BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約12萬7,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金鑽石項鍊，約12萬7,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Spiga黑陶瓷單圈腕表，約34萬0,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Spiga黑陶瓷單圈腕表，約34萬0,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2021年夏季形象視覺，重現羅馬的光輝。圖／寶格麗提供

義大利 地中海 羅馬

延伸閱讀

翹臀太美！木村光希曬寶格麗新包失焦 側面曲線搶風采

許路兒演繹寶格麗浪漫七夕 Tiffany捕捉愛的細節真貌

不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉！寶格麗新代言人超火辣

木村光希簡約穿搭秀寶格麗 微微流露出成熟女人味

相關新聞

家樂福敦北超市成全台首家「營養均衡示範賣場」3步驟檢測提供採購建議

全民健康意識抬頭，疫情期間居家自煮風潮興盛更讓飲食營養受到更多關注。此次與衛生福利部國民健康署及意集設計合作，打造家樂福...

每店只有18支！肯德基「雞米花甜筒」全台限量3萬支

肯德基今夏以「雞米花」與「甜筒」為元素，推出結合兩者特色的「Chiffle雞米花甜筒」，不僅擁有打卡系的視覺享受，同時還...

捕捉羅馬永恆的光輝！寶格麗櫥窗迎夏攜手慈善擦火花

地中海是每年夏季最令人心神嚮往的度假聖地。來自地中海畔義大利的寶格麗（BVLGARI），以不朽的永恆之城羅馬，為如夢似幻...

中衛「哈利波特」罩你開學 魔法學院親子口罩開賣

疫情趨緩，9月起，各級學校陸續開學，想要體驗哈利波特上「魔法學校」的趣味嗎？CSD中衛和華納兄弟消費品部攜手推出「魔法學...

重生！「一號糧倉、樂埔町」再度開幕 更添藝文味

曾經連續2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，以及以日式建築為基礎的「樂埔町」，今年6月因疫情衝擊而熄燈落幕。所幸原本...

讓Lisa的腿更性感 水晶、鑽飾高跟鞋就是鞋櫃必備款！

閃亮亮的水鑽與水晶，裝飾在鞋款上宛如雙足的珠寶配件，可以為整體造型增添華麗質感。今年秋冬，包括Jimmy Choo、Re...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。