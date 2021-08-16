聽新聞
test
0:00 / 0:00
捕捉羅馬永恆的光輝！寶格麗櫥窗迎夏攜手慈善擦火花
地中海是每年夏季最令人心神嚮往的度假聖地。來自地中海畔義大利的寶格麗（BVLGARI），以不朽的永恆之城羅馬，為如夢似幻的夏季形象視覺注入魔力，雙人拍檔藝術家Bruno 和 Nico Van Mossevelde掌鏡的靜態視覺，琥珀色天空、灰華石柱和經典的MAXI LOGO白色背景圖騰讓人跳脫時空限制的想像空間，明亮的光線再現這座偉大城市流轉不息的生命力、光亮和歡樂。
同時，猶如公共藝術作品般的櫥窗設計，在寶格麗全球共上千個專賣店櫥窗，則以夕陽消逝前迷人的羅馬天空為背景創作主題，襯托B.zero1、Monete 或BVLGARI BVLGARI等作品的精緻與瑰麗。在主要城市的街道櫥窗，寶格麗也特地與義大利的重建式社團Comunità di San Patrignano攜手，以金箔葉或紅棕色血紅粉筆等手繪技術在番紅花色背板上的創作，社團藉由專門發掘並培養年輕人的更生方案，支持他們在美術與手工藝方面的才能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言