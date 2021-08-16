重生！「一號糧倉、樂埔町」再度開幕 更添藝文味

曾經連續2年獲得米其林必比登推薦的「一號糧倉」，以及以日式建築為基礎的「樂埔町」，今年6月因疫情衝擊而熄燈落幕。所幸原本經營的立偕生活團隊攜手時藝團隊，讓兩間餐廳於8月13日重新開幕。業者也透漏，除了維持原本的主廚團隊與經典菜色外，未來也計畫增添新菜，並且加入更多的藝文活動元素。

一號糧倉所身處的木造老屋，最初創立於1944年，乃是日據時代台北市的第一座糧倉，後作為倉庫使用，甚至因時代轉變而淪為閒置空間。自2013年起，空間開始重新修復，並於2016年轉型開設一號糧倉，以老屋氛圍與精緻料理為最大特色，包括爐烤桂丁雞、台灣牛頰牛肉麵都是店內招牌菜色。至於「樂埔町」則是以舊錦町日式宿舍為基礎重生的老屋餐廳，主廚每季都會依照時令變化菜單，同樣擁有許多支持者。兩間餐廳過去也各曾獲得米其林必比登推介、餐盤的肯定。

餐廳歷經短暫歇業與重新開幕，業者表示主廚團隊均維持不變，一號糧倉仍會以原本菜單為基礎，未來並會針對部份品項、外帶便當進行調修升級，價格維持不變。隨著秋季即將到來，樂埔町亦趁勢推出秋季套餐菜單，透過時令食材的變化，提供有緗炙鳳玉、朱澄赤海、青泊紫麗等菜餚，每套3,180元，但也因疫情因素，不再提供午間菜單。業者透露，伴隨著七夕情人節檔期，樂埔町在重開幕的首個週末就全滿，一號糧倉也有8成滿的佳績。