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teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們 延至10月8日開展！台北場搶先曝光

聯合新聞網 / 聯合數位文創
滑梯水果園Sliding through the Fruit Field。圖／聯合數位文創提供
滑梯水果園Sliding through the Fruit Field。圖／聯合數位文創提供

光球管弦樂團Light Ball Orchestra。圖／聯合數位文創提供
光球管弦樂團Light Ball Orchestra。圖／聯合數位文創提供

因應疫情考量，原定6月在士林科教館開展的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，在經過多方考量並與日方審慎評估後，確定展覽延至今年10/8展開。主辦單位聯合數位文創表示，非常感謝所有teamLab粉絲們的耐心等待，我們雖然晚到但一定會到，期望大家先配合防疫政策，也允諾開展後，絕對會遵從中央防疫規定，給民眾們一個最安全的看展環境，更加碼透露，台北場近700坪的展場已佈置完成，就等10月粉絲們的光臨。

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡，2015年在東京舉辦為期5個月、結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題的展覽，更創下47萬名觀眾造訪。而被台灣人視為旅日必去景點、位於東京台場的teamLab Borderless Odaiba Art Museum，在2018年成立、2019年接待了2,198,284位參觀者，創下Guinness世界紀錄！

日前teamLab Borderless Odaiba Art Museum即將在2022年夏天關閉，雖然令人惋惜，但teamLab Borderless Odaiba Art Museum也將另闢新地點重新開幕。不少台灣網友聽聞此事紛紛哀嚎，表達是回憶所在以及來不及朝聖，主辦單位表示「在台場無界美術館裡受歡迎的作品，像是與花共生的動物們、滑梯水果園及小人所居住的桌子，這次都會在台灣與大家見面，來不及去日本朝聖的粉絲們別太難過，歡迎大家把握機會，10月開展相揪一起來玩！」

塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄 Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn-Red List。圖／聯合數位文創提供
塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄 Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn-Red List。圖／聯合數位文創提供

2021年台北場「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」以挑高空間傾力打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪既夢幻又繽紛的共創藝術世界。歡迎大家2021年10月08日至2022年02月28日，在為期四個多月的時間裡於「teamLab未來遊樂園」盡情奔跑跳躍、振翅青春活力、揮灑七彩顏料，經由展區內的光線變化、絢麗色彩、生態循環等不同畫面、不一樣動作，產生專屬自己的藝術科技空間。

小人所居住的桌子A Table where Little People Live。圖／聯合數位文創提供
小人所居住的桌子A Table where Little People Live。圖／聯合數位文創提供

10月8日邀請大家，一同到士林科教館體驗享譽國際的teamLab互動藝術展絕對最超值！歡迎一家大小和閨密好友呼朋引伴，親身體驗teamLab共創之美，用自己的方式隨心所欲感受2021台北「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」。

與花共生的動物們II Animals of Flowers, Symbiotic LivesⅡ。圖／聯合數位文創提供
與花共生的動物們II Animals of Flowers, Symbiotic LivesⅡ。圖／聯合數位文創提供

預售期最低雙人優惠票540元（原價760元），現於udn售票網https://bit.ly/3fzf8mp與7-11 ibon可購買；超值單人優惠票280元（原價380元）於udn售票網、7-11 ibon、全家、GOMAJI、博客來、KKday、Klook皆可購買。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #2（週一至週五09:00-17:00）

因應疫情，開展訊息皆會依照中央指示滾動式發展，提醒欲觀展民眾想了解最新資訊，請至官方粉絲團或瘋活動官網查詢。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽資訊

●展覽名稱：teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們

●展覽期間：2021年10月08日 - 2022年02月28日

●展覽時間：

※非寒假之平日營業時間：09：00~17：00（16：00停止售票及入場）

※假日及寒假營業時間：09：00~18：00（17：00停止售票及入場）

※寒假期間2022/01/21~02/17，實際日程隨時修正，視教育部公告之日期為準。

●展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

●票價：全票NTD380$；優待票 NTD350$；愛心票NTD190$；預售票 NTD$280

●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、GOMAJI、KKday、Klook

●官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/teamlabfutureparktaipei2021

●官方粉絲團：https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021

●官方IG：https://www.instagram.com/teamlabfutureparktaipei2021

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創

遊樂園 寒假 疫情

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