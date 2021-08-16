讓Lisa的腿更性感 水晶、鑽飾高跟鞋就是鞋櫃必備款！

閃亮亮的水鑽與水晶，裝飾在鞋款上宛如雙足的珠寶配件，可以為整體造型增添華麗質感。今年秋冬，包括Jimmy Choo、René Caovilla和Manolo Blahnik都推出了新款的水鑽、水晶鞋款，網羅優雅正式風格和隨性俐落款，就連韓國人氣天團BLACKPINK成員Lisa也選擇這類鞋款當作演出造型單品，閃耀亮眼的設計讓舞台效果更加分。

韓國人氣天團BLACKPINK日前歡慶五周年，在花絮大合照中擁有「人間芭比」封號的Lisa穿著Jimmy Choo的High Summer系列Josefine高跟鞋亮相，這雙鞋以纏繞式的水晶鑽飾點綴腳背，更顯華麗，另外還有Bee鞋款和透視網紗打造的Bing鞋款可選擇。而喜歡夢幻風格的人，一定會愛上漸層色的Minea水晶拖鞋。

向來就以鑽飾鞋款聞名的René Caovilla，今年早秋為經典的Cleo、Caterina系列推出嶄新的紅色款，選用沉穩的酒紅色系暈染於鮮豔的紅色上，完美展現品牌絢爛盛放的樣貌。Cleo鞋款以3,360顆水鑽熱繡Hotfix而成，繫帶上則使用255顆璀璨的Swarovski水鑽串接環繞，螺旋繫帶環繞上腳踝所展現的性感氣場讓這雙鞋廣受許多時尚達人的喜愛，這次新的紅色款，更增添熱情洋溢的感覺，另外還推出了全新Boule球型鞋跟款。Caterina涼鞋則是以4,880顆水晶鑲嵌於品牌指標性的奢華蝴蝶結設計上，同樣融合紅色系，在俏皮中散發璀璨氣息。