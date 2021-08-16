搶警戒降級商機 三井OUTLET PARK台中港店推最強買物祭

疫情警戒降級，MITSUI OUTLET PARK推出一年僅兩次的「最強買物祭」，8月20日到9月5日全館下殺2折起，同步舉辦APP會員與聯名卡友「雙會員週」，點數加倍與消費折抵回饋；8月27日起推出「巧虎夏日冒險小勇士」探險遊戲區，今年擴大舉辦橫跨林口與台中港兩店，入內拍照及闖關都免費。

三井OUTLET PARK台中港店「最強買物祭」全館最低2折起，期間單筆滿2000元，就可參加iPad Pro、Apple Watch、iMac、HomePod mini抽獎活動。合作銀行卡友刷卡滿額，最高再享5%回饋；台中港店指定期間單日累積消費滿8萬元，則送Panasonic直流電扇或智慧電子鍋。

台中港店打造「尋寶海洋」，遊戲區內還有巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙，100%還原的一比一等身公仔，可以一起同框拍照記錄冒險之旅，在遊戲區完成任務並解開寶箱密碼，憑當日不限金額發票，可兌換可愛巧虎頭套。