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泰國必比登「Baan Phadthai」海外首店 進駐信義商圈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
帕泰家最具特色的就是泰式炒河粉，同時也提供有代表性的泰國國民美食。圖／新光三越提供
帕泰家最具特色的就是泰式炒河粉，同時也提供有代表性的泰國國民美食。圖／新光三越提供

連續四年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadthai」海外首店落腳台北，進駐新光三越信義A8 B1樓層，帕泰家的招牌就是泰式炒河粉，並在海外首店復刻泰國原店懷舊氛圍，包括復古風扇、舊式櫃子、餐具等皆從泰國運送過來，讓泰國料理愛好者，又多了一種新選擇。

旗下有「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「銅盤」、「飛機河粉」、「姜滿堂」等六大品牌的豆府餐飲集團，過去一直深耕韓式料理市場，2021年首度代理「帕泰家Baan Phadthai」跨足泰國料理。

Baan在泰文原意為「家」，Phadthai則是「河粉」，泰國原文為「河粉的家」，帕泰家最具特色的就是泰式炒河粉，由獲得2021泰國第一位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn ，以18種辛香料製成的秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後再淋上檸檬提味，現在台灣民眾在無法隨意出國的情況下，也能就近品嘗到泰國必比登推薦的道地泰式炒河粉的滋味。

除了泰式河粉，帕泰家也有其他泰國國民美食，包括「厚工芋香金磚」、「熟成風乾牛肉」、「泰味東北炸肉丸」、「冬蔭功海鮮湯」，以及源自泰國當地傳統小吃的「Miang Kham（蜜延堪）」，飯後再以泰國街頭甜點常見的「椰子冰淇淋」作為愉快的結尾。

帕泰家椰子冰淇淋138元。圖／新光三越提供
帕泰家椰子冰淇淋138元。圖／新光三越提供
連續四年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadthai」海外首店落腳台北，進駐新光三越信義A8 B1樓層。圖／新光三越提供
連續四年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadthai」海外首店落腳台北，進駐新光三越信義A8 B1樓層。圖／新光三越提供
帕泰家厚工芋香金磚228元。圖／新光三越提供
帕泰家厚工芋香金磚228元。圖／新光三越提供
帕泰家湄南大蝦炒河粉298元。圖／新光三越提供
帕泰家湄南大蝦炒河粉298元。圖／新光三越提供
帕泰家冬蔭功海鮮湯228元。圖／新光三越提供
帕泰家冬蔭功海鮮湯228元。圖／新光三越提供
帕泰家泰味東北炸肉丸268元。圖／新光三越提供
帕泰家泰味東北炸肉丸268元。圖／新光三越提供

泰國 米其林 必比登

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