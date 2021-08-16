泰國必比登「Baan Phadthai」海外首店 進駐信義商圈

連續四年獲得泰國米其林必比登推薦的「帕泰家Baan Phadthai」海外首店落腳台北，進駐新光三越信義A8 B1樓層，帕泰家的招牌就是泰式炒河粉，並在海外首店復刻泰國原店懷舊氛圍，包括復古風扇、舊式櫃子、餐具等皆從泰國運送過來，讓泰國料理愛好者，又多了一種新選擇。

旗下有「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「銅盤」、「飛機河粉」、「姜滿堂」等六大品牌的豆府餐飲集團，過去一直深耕韓式料理市場，2021年首度代理「帕泰家Baan Phadthai」跨足泰國料理。

Baan在泰文原意為「家」，Phadthai則是「河粉」，泰國原文為「河粉的家」，帕泰家最具特色的就是泰式炒河粉，由獲得2021泰國第一位米其林年輕主廚獎的Chef Sujira Aom Pongmorn ，以18種辛香料製成的秘製醬汁搭配Q彈河粉、新鮮食材，翻炒帶出獨有的風味層次，上桌後再淋上檸檬提味，現在台灣民眾在無法隨意出國的情況下，也能就近品嘗到泰國必比登推薦的道地泰式炒河粉的滋味。