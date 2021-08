瞄準熟齡市場！眼鏡品牌攜手雜誌編輯打造大人味設計

光學眼鏡市場大,特別是更願意花大錢的熟齡族群,讓平價品牌OWNDAYS也開始關注。邀請了日本造型教主大草直子跨刀,共同設計出充滿女性時髦感、自然美與知性魅力的大人味眼鏡,除重視機能性外也希望能提升穿搭時尚感。

大草直子身兼造型師、時尚品牌創辦人,以及網路雜誌的時尚總監,至今出版近20本書分享穿搭術;雖然不是藝人,但她的instagram也吸引了近30萬粉絲的追隨。大草直子個人品牌,一直都專注於中年女性,每一款服飾都很簡約並帶有修身效果。因此,平價品牌OWNDAYS便邀請大草直子以「迫不及待長大成人的眼鏡」作為發想,推出3種框型共12種款式的大人的眼鏡,透過聯名眼鏡賦予成熟印象。大草直子就表示此次聯名眼鏡系列,對於無論是長期有戴著眼鏡習慣,或是第一次戴眼鏡的民眾都能開心購買與使用。