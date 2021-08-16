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瞄準熟齡市場！眼鏡品牌攜手雜誌編輯打造大人味設計
光學眼鏡市場大，特別是更願意花大錢的熟齡族群，讓平價品牌OWNDAYS也開始關注。邀請了日本造型教主大草直子跨刀，共同設計出充滿女性時髦感、自然美與知性魅力的大人味眼鏡，除重視機能性外也希望能提升穿搭時尚感。
大草直子身兼造型師、時尚品牌創辦人，以及網路雜誌的時尚總監，至今出版近20本書分享穿搭術；雖然不是藝人，但她的instagram也吸引了近30萬粉絲的追隨。大草直子個人品牌，一直都專注於中年女性，每一款服飾都很簡約並帶有修身效果。因此，平價品牌OWNDAYS便邀請大草直子以「迫不及待長大成人的眼鏡」作為發想，推出3種框型共12種款式的大人的眼鏡，透過聯名眼鏡賦予成熟印象。大草直子就表示此次聯名眼鏡系列，對於無論是長期有戴著眼鏡習慣，或是第一次戴眼鏡的民眾都能開心購買與使用。
而JINS針對眼睛容易畏光的熟齡群族，則是在台推出日本製超感光全視線XTRActive鏡片，能隨著光線強弱自動變色，在室內微變色成淺色舒適色調，保護眼睛。到了戶外，隨著光線變強，鏡片變色濃度也會跟著加深，阻擋刺眼光線。多功能的超感光全視線鏡片，除了變色之外，還兼具濾藍光功能，室內辦公、開車外出，適合在各種場合使用。
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