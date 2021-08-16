重啟內用！米其林餐盤推薦蘭餐廳 全新盛夏菜單發表
經歷長達近三個月的三級警戒後，米其林餐盤推薦、甫獲得全球權威《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》雜誌頒發「傑出表現獎（Award of Excellence）」殊榮的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），預定8月17日重啟內用。行政主廚李信男（Nobu Lee）率領團隊，精心打造全新盛夏菜單，午間10道式美饌每位1,880+10%元起，晚間13道式美饌2,880+10%元起。
此次全新盛夏菜單的緣起，來自行政主廚李信男小時候對夏天的回憶。李信男說：「每當我閉起眼睛想到盛夏的當時，腦海中總會浮現出許多繽紛的色彩和食材，有『明亮的綠意』、『正正的澄黃』、『鮮豔的亮紅』、『充滿水感的蔬果』、『營養午餐裡不討人喜歡的三色豆』、『熱呼呼的古早味湯米苔目』和『冰涼甘甜的冬瓜茶』，這些都是我難忘的夏日童年回憶。」
李信男運用無限創意巧思及精湛法式料理手法，將其對夏天的回憶，幻化成一道道超乎想像並充滿驚喜食趣的美味料理，重溫回味夏日食記。
此外，致力於提供極致餐酒饗宴的蘭餐廳，日前也首度榮獲葡萄酒雜誌中的權威、亦是全球發行量最大的葡萄酒專業刊物《葡萄酒觀察家》頒發的「餐廳酒單大獎（Restaurant Awards）」的「傑出表現獎」肯定，全台僅16間餐廳獲得此獎項榮譽。
《葡萄酒觀察家》的「餐廳酒單大獎」 創始於1981年，評選標準包括專業侍酒服務品質、葡萄酒供應的廣度（產區類別）和深度 （不同年份的葡萄酒）、葡萄酒價格的多樣性、酒單與菜單搭配的和諧性等。蘭餐廳的酒單以法國酒為主，輔搭義大利、美國及其他知名國家產區，共列超過150款葡萄佳釀，首席侍酒師徐漢笙（Eddison）依據菜色的風味層次，精心選搭與料理保持高度和諧，並能激盪精彩火花的特色酒款，與行政主廚李信男並肩攜手，齊心協力打造高水準美食美酒饗宴。
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