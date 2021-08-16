快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重啟內用！米其林餐盤推薦蘭餐廳 全新盛夏菜單發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
鮪魚枝豆繡毬壽司。圖／蘭餐廳提供。
鮪魚枝豆繡毬壽司。圖／蘭餐廳提供。

經歷長達近三個月的三級警戒後，米其林餐盤推薦、甫獲得全球權威《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》雜誌頒發「傑出表現獎（Award of Excellence）」殊榮的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），預定8月17日重啟內用。行政主廚李信男（Nobu Lee）率領團隊，精心打造全新盛夏菜單，午間10道式美饌每位1,880+10%元起，晚間13道式美饌2,880+10%元起。

此次全新盛夏菜單的緣起，來自行政主廚李信男小時候對夏天的回憶。李信男說：「每當我閉起眼睛想到盛夏的當時，腦海中總會浮現出許多繽紛的色彩和食材，有『明亮的綠意』、『正正的澄黃』、『鮮豔的亮紅』、『充滿水感的蔬果』、『營養午餐裡不討人喜歡的三色豆』、『熱呼呼的古早味湯米苔目』和『冰涼甘甜的冬瓜茶』，這些都是我難忘的夏日童年回憶。」

李信男運用無限創意巧思及精湛法式料理手法，將其對夏天的回憶，幻化成一道道超乎想像並充滿驚喜食趣的美味料理，重溫回味夏日食記。

此外，致力於提供極致餐酒饗宴的蘭餐廳，日前也首度榮獲葡萄酒雜誌中的權威、亦是全球發行量最大的葡萄酒專業刊物《葡萄酒觀察家》頒發的「餐廳酒單大獎（Restaurant Awards）」的「傑出表現獎」肯定，全台僅16間餐廳獲得此獎項榮譽。

《葡萄酒觀察家》的「餐廳酒單大獎」 創始於1981年，評選標準包括專業侍酒服務品質、葡萄酒供應的廣度（產區類別）和深度 （不同年份的葡萄酒）、葡萄酒價格的多樣性、酒單與菜單搭配的和諧性等。蘭餐廳的酒單以法國酒為主，輔搭義大利、美國及其他知名國家產區，共列超過150款葡萄佳釀，首席侍酒師徐漢笙（Eddison）依據菜色的風味層次，精心選搭與料理保持高度和諧，並能激盪精彩火花的特色酒款，與行政主廚李信男並肩攜手，齊心協力打造高水準美食美酒饗宴。

冬瓜薏仁茶。圖／蘭餐廳提供。
冬瓜薏仁茶。圖／蘭餐廳提供。
蘭餐廳行政主廚李信男。圖／蘭餐廳提供。
蘭餐廳行政主廚李信男。圖／蘭餐廳提供。
胭脂蝦、清湯、帕米苔目。圖／蘭餐廳提供。
胭脂蝦、清湯、帕米苔目。圖／蘭餐廳提供。
三色豆的贖罪。圖／蘭餐廳提供。
三色豆的贖罪。圖／蘭餐廳提供。
威靈頓牛肉派。圖／蘭餐廳提供。
威靈頓牛肉派。圖／蘭餐廳提供。

葡萄酒 義大利

延伸閱讀

台灣之光！2021紐約國際葡萄酒競賽 威石東獲一金二銀

撐過疫情！米其林餐盤「樂埔町」及必比登「一號糧倉」回來了

月薪1萬美元免房租還能無限暢飲 加州酒廠「夢幻徵才」奏效

澳洲之光！禾富酒莊獲IWC「年度最佳葡萄酒釀酒師」

相關新聞

展現百年風華 回味精品巧克力創新里程

巧克力界的超級明星瑞士蓮（Lindt）全球首家旗艦店「Lindt Chocolat Boutique & Café 」於今年6月正式進軍東京一級購物天堂表參道。

重啟內用！米其林餐盤推薦蘭餐廳 全新盛夏菜單發表

經歷長達近三個月的三級警戒後，米其林餐盤推薦、甫獲得全球權威《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》雜誌頒發「傑...

連狗狗都好帥 跟著香奈兒一起穿著時髦去滑雪吧！

這一年多以來全球受到疫情影響，暫時無法想去哪就去哪，對旅遊、戶外活動的渴望滿滿，許多設計師也透過新作來抒發這樣的心情。香...

2021必比登推介榜單出爐！精選台北10間餐廳 還有一碗五百元的牛肉麵

必比登最新榜單你看了嗎？台北35家餐廳上榜，它們到底有什麼魅力呢？跟著小編一起來一探究竟吧！

高端潮牌進軍童裝市場 不只賣萌耍帥裝酷更吸睛

雖然全球生育率降低，但不代表父母親對孩子的付出減少，反而是更注重生活的一切所需，包括穿搭也是。於是，高端潮牌Off-Wh...

「無法抗拒的他」宋江撕漫登封 卡地亞鉚釘珠寶帥助攻

南韓新生代男星宋江，近日因為陸續在NETFLIX熱播韓劇「如蝶翩翩」、「無法抗拒的他」中以精湛演技、精緻五官、以及高挑完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。