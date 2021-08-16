連狗狗都好帥 跟著香奈兒一起穿著時髦去滑雪吧！

這一年多以來全球受到疫情影響，暫時無法想去哪就去哪，對旅遊、戶外活動的渴望滿滿，許多設計師也透過新作來抒發這樣的心情。香奈兒近日推出了2021/22秋冬高級時裝系列形象廣告，選在法國東部梅傑夫（Megève）小鎮取景，小木屋、雪白山峰、滑雪坡道等景象，與穿著秋冬服飾的模特兒搭在一起有種突兀的趣味，在看似慵懶的肢體與表情當中，同時也讓人感受到一種隨性自在、義無反顧的生活熱情。

本季廣告主軸在歌頌冬季運動的歡愉，由攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡，模特兒Mica Argañaraz、Louise de Chevigny、 Vivienne Rohner與Rianne van Rompaey主演。她們穿著兼顧優雅與悠然特質的服飾，躺在長椅眺望美景，或與愛犬在雪地中享受片刻寧靜，無論是印有CHANEL字樣的黑色的菱格紋連身工作服、雙色短羊毛外套，或是桃紅色斜色紋軟呢套裝等造型，都透過不同特性的材質與亮眼顏色，和大自然場景碰撞出鮮明對比之美。

在幾組畫面中也可以發現這次的包款大多擁有經典百搭的外觀，除了新色的11.12包之外，還有新推出的方形翻蓋盒狀皮革菱格紋皮穿鍊雙C Logo肩背包。而幾乎貫穿系列形象照的靴款，也展現出迷人的帥氣姿態。