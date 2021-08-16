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高端潮牌進軍童裝市場 不只賣萌耍帥裝酷更吸睛

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
高端潮牌Off-White、Fear Of God都嗅到了市場潛力，因此發展出童裝系列。圖／Off-White提供
高端潮牌Off-White、Fear Of God都嗅到了市場潛力，因此發展出童裝系列。圖／Off-White提供

雖然全球生育率降低，但不代表父母親對孩子的付出減少，反而是更注重生活的一切所需，包括穿搭也是。於是，高端潮牌Off-White、Fear Of God都嗅到了市場潛力，因此發展出童裝系列，延續品牌特色，設計不只是賣萌，耍帥裝酷的造型更吸引消費者關注。

Off-White的創辦人兼創意總監Virgil Abloh表示「我經常看到 Off-White顧客打扮他們孩子的照片」，因此激發出他想打造完整童裝系列的想法。於是Virgil Abloh擴大版圖，為年輕一代提供來自屬於父母世代的產品；而且Off-White視其為獨立品牌，於是額外開設新的instagram帳號來行銷。Off-White的首個童裝系列靈感來自於嬉皮文化，透過鮮明的色彩、塗鴉、格紋、迷彩等元素，表現童趣氛圍。當然，品牌識別的各項符號也沒缺席，還重新被詮釋，並加入蠟筆線條的天真塗鴉，但輔以「KID」字樣，強調品牌定位。

不只Off-White看到市場潛力，由Jerry Lorenzo成立的高級奢華休閒服飾品牌Fear of God亦在副線Essentials打造嶄新童裝。據了解，因為Jerry Lorenzo本就是為人父，過去就曾讓一雙兒女穿上自己所設計的服飾，簡單又時髦的風格時常受到友人詢問，於是就在Essentials推出完整童裝款式。而且型錄的拍攝Jerry Lorenzo更親自上陣，帶著家人一同詮釋，風格依舊是消費者熟悉Essentials的實穿與百搭。

Off-White綠色連帽上衣8,900元。圖／Off-White提供
Off-White綠色連帽上衣8,900元。圖／Off-White提供

Fear of God亦在副線Essentials打造嶄新童裝。圖／摘自Fear of God instagram
Fear of God亦在副線Essentials打造嶄新童裝。圖／摘自Fear of God instagram

Fear of God亦在副線Essentials打造嶄新童裝。圖／摘自Fear of God instagram
Fear of God亦在副線Essentials打造嶄新童裝。圖／摘自Fear of God instagram

Off-White格紋法蘭絨襯衫13,700元、軍綠潑墨牛仔褲，價格未定。圖／Off-White提供
Off-White格紋法蘭絨襯衫13,700元、軍綠潑墨牛仔褲，價格未定。圖／Off-White提供

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