「無法抗拒的他」宋江撕漫登封 卡地亞鉚釘珠寶帥助攻

南韓新生代男星宋江，近日因為陸續在NETFLIX熱播韓劇「如蝶翩翩」、「無法抗拒的他」中以精湛演技、精緻五官、以及高挑完美的身材迅速竄紅，出道僅5年，魅力席捲全亞洲。近日他配戴卡地亞（CARTIER）最新珠寶作品登上韓國時尚雜誌Marie Claire的9月封面，宋江演繹的全新作品更巧玩比例和視覺份量感，同時展現優雅與不羈。能得精品龍頭加持、佔據時尚年度重頭戲的9月份封面，也證明他在超高人氣之外，時尚魅力不可限量。

宋江配戴的是卡地亞在2019年推出的全新原創系列珠寶Clash de Cartier系列，設計打破卡地亞在飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）中的一貫美學與既有框架，巧妙將各項裝飾融匯成獨特造型。承襲卡地亞自1930年代以來引領全球時尚品味的幾何風格，系列珠寶在尖銳鋒利的同時卻又保有細緻的觸感，洋溢堅固的精密機械感的同時又渾圓豐韻、輪廓柔和，而且配戴起來更能體會活動自如的精緻結構。風格化的金屬線條除了能日常配戴或混搭。 人氣男星宋江配戴卡地亞珠寶登上韓國9月時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairekorea 卡地亞Clash de Cartier白K金戒指中型款，10萬7,000元。圖／卡地亞提供 卡地亞Clash de Cartier白K金手環中型款，30萬4,000元。圖／卡地亞提供 人氣男星宋江配戴卡地亞珠寶登上韓國9月時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairekorea 卡地亞Clash de Cartier項鍊玫瑰金中型款，11萬4,000元。圖／卡地亞提供 人氣男星宋江配戴卡地亞珠寶登上韓國9月時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairekorea 人氣男星宋江配戴卡地亞珠寶登上韓國9月時尚雜誌封面。圖／取自IG @marieclairekorea 卡地亞Clash de Cartier玫瑰金戒指中型款，99,500元。圖／卡地亞提供 卡地亞Clash de Cartier玫瑰金手環中型款，28萬4,000元。圖／卡地亞提供