聽新聞
test
0:00 / 0:00
「無法抗拒的他」宋江撕漫登封 卡地亞鉚釘珠寶帥助攻
南韓新生代男星宋江，近日因為陸續在NETFLIX熱播韓劇「如蝶翩翩」、「無法抗拒的他」中以精湛演技、精緻五官、以及高挑完美的身材迅速竄紅，出道僅5年，魅力席捲全亞洲。近日他配戴卡地亞（CARTIER）最新珠寶作品登上韓國時尚雜誌Marie Claire的9月封面，宋江演繹的全新作品更巧玩比例和視覺份量感，同時展現優雅與不羈。能得精品龍頭加持、佔據時尚年度重頭戲的9月份封面，也證明他在超高人氣之外，時尚魅力不可限量。
宋江配戴的是卡地亞在2019年推出的全新原創系列珠寶Clash de Cartier系列，設計打破卡地亞在飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）中的一貫美學與既有框架，巧妙將各項裝飾融匯成獨特造型。承襲卡地亞自1930年代以來引領全球時尚品味的幾何風格，系列珠寶在尖銳鋒利的同時卻又保有細緻的觸感，洋溢堅固的精密機械感的同時又渾圓豐韻、輪廓柔和，而且配戴起來更能體會活動自如的精緻結構。風格化的金屬線條除了能日常配戴或混搭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言