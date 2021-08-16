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可愛的粉餅造型包又來了！ 香奈兒推出新款迷你晚宴包
熟悉香奈兒品牌的人應該都知道，幾乎每一季香奈兒都會因應當季主題推出特殊的造型包款，像是之前上市過的海灘風貝殼包、滑雪勝地纜車包、太空感的火箭包等等，這些都是收藏家們的最愛。而旗下同時擁有彩妝線商品，香奈兒多年前也曾以印有雙C Logo的粉餅盒當作創意主題推出過粉餅造型包，今年品牌再度以粉餅盒作為靈感，打造出縮小版的鏡面粉餅盒造型晚宴小包，超可愛的外型相信一定又會掀起新一波話題！
這次香奈兒在2021/22秋冬高級時裝系列中所推出的黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴小包，跟多年前的那款粉餅盒包除了尺寸不同之外，還有很多細節上的差異。比如用了黑色棱格紋皮革拼接鏡面高級樹脂的材質，包身厚度也增加，整體外觀跟實際的香奈兒時尚光蜜粉餅非常相似，小巧可愛，同時也透過這些細節增添實搭、實用性。
其實在去年秋冬系列中，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）也曾復刻經典的香水瓶身造型包，這次的粉餅盒包不只呼應現在各種迷你造型包的流行熱潮，也再度將品牌另一標誌性單品改以不同尺寸和形態回歸，也能感受到維吉妮維婭向經典致敬的美意。
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