7-ELEVEN推中元限定過爐版「平安隨取卡」 最高刮中20倍面額
中元祈福，7-ELEVEN再推隨取卡福袋，自8月18日起攜手北港朝天宮、烘爐地南山福德宮獨家發行「平安隨取卡福袋」，卡面以傳統平安符為設計，且經過爐祈福儀式，單張售價500元，有機會刮中520元、600元以及最高10,000元面額商品卡，限量12.4萬張，讓民眾「平安福袋著走」，隨走隨BUY超方便又保平安。
針對居家普渡需求，獨家販售北港朝天宮神衣設計外箱的「中元平安拜拜箱」，以及通路獨家的「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值，搭配「i預購」平台推出多款懶人必拜供品，整箱採買輕鬆便利，還有2種規格的「中元普渡水果箱」可一次備齊多種當令水果，讓小家庭輕鬆完成居家普渡。
另外，也延續去年代辦贊普服務需求，除與鎮瀾宮買足購物網合作推出「慶贊中元澎派組」外，更擴大與北港朝天宮推出「北港媽祖慈悲普度箱」，普渡品將各別送至北港朝天宮、大甲鎮瀾宮一起進行普渡，法會結束後，可選擇宅配到府或是統一捐贈給弱勢單位。「北港媽祖慈悲普度箱」選擇捐贈還將附上2021年朝天宮福袋，內含媽祖聖像及10元錢母，憑福袋序號有機會抽中1兩黃金媽袓，讓信眾普渡做愛心兼抽獎；「鎮瀾宮買足-慶贊中元澎派組」則可獲得過爐祈福過的交通安全皮製大甲媽平安吊飾限量贈品，不接觸、不群聚也能保有中元儀式感。
7-ELEVEN滿足民眾採購需求，自8月19日起至8月21日止，全店指定商品消費滿200元使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包）享8.8折優惠。OPEN POINT行動隨時取自8月20日至8月22日另推出CITY系列指定飲品166元或366元「66大順」優惠價，CITY PRIMA精品咖啡任選3杯只要166元，CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶4杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯同品項組合各166元，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡任選6杯366元。
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