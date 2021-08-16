堅守3次蒸餾！歐肯威士忌於2021 ISC、SFWSC 奪4金2銀
全球烈酒領導商Beam Suntory旗下品牌「歐肯（AUCHENTOSHAN）單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以「歐肯12年」、「歐肯三桶」與「歐肯18」年三支帶有純淬柔順口感並兼具不同風味的酒款，在2021 ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）、2021 SFWSC 舊金山世界烈酒大賽 （San Francisco World Spirits Competition）兩個國際賽事的評鑑中，再次擄獲全球重量級評審們的挑剔味蕾，奪得4金2銀。
歐肯威士忌來自蘇格蘭低地唯一全程全品項以「3次蒸餾」製酒的威士忌酒廠。有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾酒廠只做2次蒸餾，歐肯多一次蒸餾工序，僅留下十分之一的純淨酒液，用更高的製酒成本帶來更純淬柔順的酒質；並採用最嚴格的標準挑選高品質的橡木桶，將3次蒸餾的新酒注入、經歷時間淬煉後，以純淨輕盈的酒體完美呈現橡木桶的熟成風味。歐肯近年除了在全球市場以超過雙位數的快速成長外，也成為台灣消費者心中最喜愛的威士忌品牌之一。
業界規模最大的英國倫敦國際烈酒競賽ISC，是國際公信力和關注度最高的烈酒賽事，由來自世界各地經驗豐富的專家評審小組進行標準化、公平公正的盲飲品評，被稱為「烈酒世界盃」。
舊金山烈酒大賽SFWSC，則是美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，也是全美最大型國際酒類競賽，由烈酒產業經驗豐富的專家組成評審小組，進行盲飲評測。
歐肯今年在眾強環伺下依然能脫穎而出，台灣三得利總經理顧令德表示：「很開心跟大家分享歐肯今年的好成績，歐肯一直以來堅持以全程『3次蒸餾』製酒，多一次蒸餾工序代表的是需要投入更多的人力與成本。但時間是最重要的原料，透過耐心的等待，以蒸餾去除所有雜質獲得最純淨的新酒。歐肯以堅持經典工藝的風格，再次獲得全球專業評審們的肯定，未來也希望讓更多消費者感受歐肯3次蒸餾的獨特魅力。」
已故的威士忌名家麥克傑克森（Michael Jackson）曾對歐肯這樣評價：「它提供了一個可以體會細緻低調的低地風格的絕佳範例，也讓人們有一個絕佳的機會，品嚐數十年來威士忌在格拉斯哥發展演進的顛峰。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言