堅守3次蒸餾！歐肯威士忌於2021 ISC、SFWSC 奪4金2銀

全球烈酒領導商Beam Suntory旗下品牌「歐肯（AUCHENTOSHAN）單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以「歐肯12年」、「歐肯三桶」與「歐肯18」年三支帶有純淬柔順口感並兼具不同風味的酒款，在2021 ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）、2021 SFWSC 舊金山世界烈酒大賽 （San Francisco World Spirits Competition）兩個國際賽事的評鑑中，再次擄獲全球重量級評審們的挑剔味蕾，奪得4金2銀。

歐肯威士忌來自蘇格蘭低地唯一全程全品項以「3次蒸餾」製酒的威士忌酒廠。有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾酒廠只做2次蒸餾，歐肯多一次蒸餾工序，僅留下十分之一的純淨酒液，用更高的製酒成本帶來更純淬柔順的酒質；並採用最嚴格的標準挑選高品質的橡木桶，將3次蒸餾的新酒注入、經歷時間淬煉後，以純淨輕盈的酒體完美呈現橡木桶的熟成風味。歐肯近年除了在全球市場以超過雙位數的快速成長外，也成為台灣消費者心中最喜愛的威士忌品牌之一。

業界規模最大的英國倫敦國際烈酒競賽ISC，是國際公信力和關注度最高的烈酒賽事，由來自世界各地經驗豐富的專家評審小組進行標準化、公平公正的盲飲品評，被稱為「烈酒世界盃」。

舊金山烈酒大賽SFWSC，則是美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，也是全美最大型國際酒類競賽，由烈酒產業經驗豐富的專家組成評審小組，進行盲飲評測。

歐肯今年在眾強環伺下依然能脫穎而出，台灣三得利總經理顧令德表示：「很開心跟大家分享歐肯今年的好成績，歐肯一直以來堅持以全程『3次蒸餾』製酒，多一次蒸餾工序代表的是需要投入更多的人力與成本。但時間是最重要的原料，透過耐心的等待，以蒸餾去除所有雜質獲得最純淨的新酒。歐肯以堅持經典工藝的風格，再次獲得全球專業評審們的肯定，未來也希望讓更多消費者感受歐肯3次蒸餾的獨特魅力。」