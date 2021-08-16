快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

住發霉帳篷還要扣款2800！業者398字道歉：已退款

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
網友入住知名豪華帳篷露營，但發現帳篷發霉而退房，引發消費糾紛。圖／擷取自好想住飯店 好康.踩雷不藏私粉絲頁
網友入住知名豪華帳篷露營，但發現帳篷發霉而退房，引發消費糾紛。圖／擷取自好想住飯店 好康.踩雷不藏私粉絲頁

位於高雄美濃的人氣豪華帳棚露營場，近日遭網友爆料入住花費9,400元，卻住到「發霉帳篷」，要求退房時還需扣款2,800元，引起民眾熱議。經過1日風波後，業者也發布398字的公告回應，表示因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化。已經於8月15日下午退款，並邀請消費者再次免費入住。業者也表示，即日起其他帳篷也會更新，並在臉書上說明進度。

J網友於8月14日在臉書社團發文，表示自己日前花費9,400元入住位於高雄的豪華帳篷露營，但是得到「發霉的帳篷」，沒住、秒退房之後，業者還要求支付2,800元以彌補店損，令J網友直呼「超雷」，並且公佈發霉帳篷的照片。網友們也紛紛直呼「太扯了」、「天啊」，引起熱烈討論。

事件業者於8月16日發布貼文，表示因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化，對受害消費者致上十二萬分的歉意，如果願意，近期會在帳蓬更新後邀請該消費者，免費來入住體驗。同時2,800元也已經於8月15日下午退還，沒有要求刪文才退款。業者也澄清，並不是收違約金或房損，是一家四人，入園後使用下午茶跟手作課程體驗的費用。

另外業者也表示，其他帳篷更新部份，在天氣狀況允許的情況下，即日起會開始做更新。也會在臉書上說明更新的進度。讓各位關心的網友們了解。另外如果有需要提供入住時的帳蓬現況照片，也會及時提供。

【蝶舞澗公告全文】

感謝各位網友對蝶舞澗的愛護與指教

針對8/14,8/15廣大的網友們對蝶舞澗帳篷的提問在此向各位統一回覆：

首先2800元，8/15下午已經退給韓小姐。我們沒有要求刪文才退款。

針對8/14發生的帳蓬事件，因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化，蝶舞澗跟韓小姐致上十二萬分的歉意，如果韓小姐願意，我們近期會在帳蓬更新後邀請韓小姐，免費來入住體驗。

另外因為作業的疏失，造成雙方的誤會，深感抱歉，蝶舞澗櫃台人員的作業流程，園區報到>使用下午茶>體驗手作課程>入住>晚餐，並不是收違約金或房損，是(一家四人，入園後使用下午茶跟手作課程體驗的費用)。

其他帳篷更新部份，在天氣狀況允許的情況下，即日起蝶舞澗會開始做更新。也會在臉書上說明更新的進度。讓各位關心的網友們了解。

另外如果有需要提供入住時的帳蓬現況照片，我們也會及時提供，以免各位貴客對在大自然中的住宿環境認知不同。感謝大家的鞭策及鼓勵。是我們蝶舞澗持續進步的動力。謝謝大家的指教。

豪雨

延伸閱讀

地勢低窪豪雨難排 社子島棒球場月淹水超過20天

花9400住「發霉帳篷」！退房得賠2800 5千名網友炸了

體驗舒適豪華露營！ 「蟬說」世外桃源 台中最高級的大自然靜謐感

桃源民代謝宜真搜救因雨暫停 傳有帳篷也被沖走

相關新聞

住發霉帳篷還要扣款2800！業者398字道歉：已退款

位於高雄美濃的人氣豪華帳棚露營場，近日遭網友爆料入住花費9,400元，卻住到「發霉帳篷」，要求退房時還需扣款2,800元...

獨／23年「孚羅起士蛋糕」停業！「家.溫度」退出台中

愛吃起士蛋糕的民眾注意囉！位於台北中山區的老字號起士蛋糕「孚羅起士蛋糕」宣佈，因需要停下腳步好好休息一陣子，因此自即日起...

獨／時尚中菜「飯BAR」最後2間店熄燈　8年品牌落幕

新冠肺炎改變全台餐飲型態，更有許多餐飲品牌在疫情期間黯然退場。連鎖創意台菜「飯Bar」宣佈，因整體環境的考量，加上品牌分...

花9400住「發霉帳篷」！退房得賠2800　5000名網友炸了

出遊遇到「發霉帳篷」，你敢住嗎？一名J網友在臉書社團發文，表示日前花費9,400元入住位於高雄的豪華帳篷露營，但是得到「...

台北知名甜點店有確診足跡！業者：已清消 全員快篩陰性

台北市大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」，昨（13日）晚間突然在臉書公告，10日晚間有確診者入店消費，配合政府防疫...

訂一桌送一晚！六福萬怡「訂桌送住宿券」超狂

全台微解封，台北六福萬怡酒店宴會廳看準內用商機，推出「2021一期一會專案」，每桌餐點10人份8,000元+10%，即可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。