住發霉帳篷還要扣款2800！業者398字道歉：已退款

位於高雄美濃的人氣豪華帳棚露營場，近日遭網友爆料入住花費9,400元，卻住到「發霉帳篷」，要求退房時還需扣款2,800元，引起民眾熱議。經過1日風波後，業者也發布398字的公告回應，表示因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化。已經於8月15日下午退款，並邀請消費者再次免費入住。業者也表示，即日起其他帳篷也會更新，並在臉書上說明進度。

J網友於8月14日在臉書社團發文，表示自己日前花費9,400元入住位於高雄的豪華帳篷露營，但是得到「發霉的帳篷」，沒住、秒退房之後，業者還要求支付2,800元以彌補店損，令J網友直呼「超雷」，並且公佈發霉帳篷的照片。網友們也紛紛直呼「太扯了」、「天啊」，引起熱烈討論。

事件業者於8月16日發布貼文，表示因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化，對受害消費者致上十二萬分的歉意，如果願意，近期會在帳蓬更新後邀請該消費者，免費來入住體驗。同時2,800元也已經於8月15日下午退還，沒有要求刪文才退款。業者也澄清，並不是收違約金或房損，是一家四人，入園後使用下午茶跟手作課程體驗的費用。

另外業者也表示，其他帳篷更新部份，在天氣狀況允許的情況下，即日起會開始做更新。也會在臉書上說明更新的進度。讓各位關心的網友們了解。另外如果有需要提供入住時的帳蓬現況照片，也會及時提供。

【蝶舞澗公告全文】

感謝各位網友對蝶舞澗的愛護與指教

針對8/14,8/15廣大的網友們對蝶舞澗帳篷的提問在此向各位統一回覆：

首先2800元，8/15下午已經退給韓小姐。我們沒有要求刪文才退款。

針對8/14發生的帳蓬事件，因南部連日豪雨，造成帳篷在大自然環境中的變化，蝶舞澗跟韓小姐致上十二萬分的歉意，如果韓小姐願意，我們近期會在帳蓬更新後邀請韓小姐，免費來入住體驗。

另外因為作業的疏失，造成雙方的誤會，深感抱歉，蝶舞澗櫃台人員的作業流程，園區報到>使用下午茶>體驗手作課程>入住>晚餐，並不是收違約金或房損，是(一家四人，入園後使用下午茶跟手作課程體驗的費用)。

其他帳篷更新部份，在天氣狀況允許的情況下，即日起蝶舞澗會開始做更新。也會在臉書上說明更新的進度。讓各位關心的網友們了解。

另外如果有需要提供入住時的帳蓬現況照片，我們也會及時提供，以免各位貴客對在大自然中的住宿環境認知不同。感謝大家的鞭策及鼓勵。是我們蝶舞澗持續進步的動力。謝謝大家的指教。