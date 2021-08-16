PChome旅遊攜手 Pi 拍錢包與LINE Pay 訂單成長翻倍

為降低接觸風險，近期外帶餐飲與行動支付相關服務備受矚目，PChome旅遊攜手Pi拍錢包與LINE Pay共同推出「行動支付加碼回饋」，活動首日訂單量即暴衝近萬筆、單周訂單數更是翻倍成長。

PChome旅遊表示，此次加碼回饋以外帶美食餐券買氣爆棚，銷量占整體訂單比率約80%，價格親民且提供外帶服務、加上零接觸付款也讓民眾更安心。

PChome旅遊進一步公布，活動「熱銷前三名」由銅板國民小吃一舉包辦，包括紅豆餅、手搖飲料及雞排/鹹酥雞/魯肉飯等台灣美食皆上榜，像是使用LINE Pay付款「同心圓水晶紅豆餅餐券」，享有加碼回饋、等同於一顆紅豆餅最低只要4元吸睛價，其他如星級高檔飯店及景點門票亦相當受歡迎。

此外，PChome旅遊表示，迎向微解封新生活，多數民眾迫不及待來趟「微放風」之旅，帶動PChome旅遊站上整體買氣回溫，近兩周訂房率成長50%、行程方案詢問度大幅提升，其中以少數預約制的秘境行程人氣最旺。