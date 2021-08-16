聯合報70周年慶買報訂報抽好禮 邀讀者一騎來慶生

新冠肺炎疫情趨緩，但不少民眾在警戒三級期間，已養成非必要盡量減少外出的習慣，宅在家的時間變多，讀報能掌握國內外大小事，更充實精神生活。今年聯合報70周年舉辦回饋讀者抽獎活動，訂報一年就有機會把Gogoro騎回家，買報紙還能抽氣炸鍋，近百個實用好禮滿足居家需求。

主辦單位表示，即日起到9月15日，不限新舊訂戶訂閱一年聯合報就有抽獎資格，頭獎1名獨得市價112,980元Gogoro S2 Café Racer ABS1台，二獎可獲市價85,980元Gogoro 2 GT MY211台，三獎兩名各得市價18,900元LG樂金直立式手持無線吸塵器1台，四獎5名各得市價14,900元SHARP夏普12坪自動除菌離子空氣清淨機1台，五獎10名各得聯合報 70周年社慶柴燒紀念壺一組。

不只訂報抽好禮，買報也能抽巧禮。活動期間在四大超商、全聯、美廉社等通路購買聯合報，並上網登錄發票號碼即可參加抽獎。獎項有市價4,290元SAMPO聲寶微電腦觸控氣炸鍋3名，及市價1,980元深層筋膜(按摩)槍組63名。

主辦單位提醒，活動及發票登錄期間為110年08月16日至110年09月15日止，輸入發票截止時間以本活動網站系統主機時間為準，抽獎時間9月30日(四)，採電腦隨機抽獎，現場邀請見證單位參與，中獎名單10月7日(四)公告在聯合報LINE@。