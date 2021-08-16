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台灣之光！2021紐約國際葡萄酒競賽 威石東獲一金二銀

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
威石東酒莊三酒款於2021紐約國際葡萄酒競賽，獲得一金、二銀肯定。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威石東酒莊三酒款於2021紐約國際葡萄酒競賽，獲得一金、二銀肯定。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021紐約國際葡萄酒競賽（New York International Wine Competition）日前公布得獎名單，來自台灣、從「土地與人」的誠實對待出發的台灣在地葡萄酒威石東酒莊（Weightstone），獲得了一面金牌、兩面銀牌肯定，以獨特的台灣風土，獲得國際評審青睞。

獲得金牌的是小威石東（WE by WEIGHTSTONE）微氣泡酒W°2，以5種葡萄品種混釀，分別是40%金香，20%黑后，20%蜜紅，10%巨峰，10%木杉，採用傳統釀造法製程，在瓶中二次發酵培養，裝瓶前無過濾，手工轉瓶除渣，限量2900瓶。

獲得銀牌的即興曲（Impromptu ）2019，採用來自60年以上老藤的100%黑后葡萄釀製，以野生酵母自然低溫發酵，限量720瓶。

另一個獲得銀牌的酒款，小威石東輕紅酒W°3，預計九月上市，目前售價未定。

威石東酒莊無畏先天栽培條件艱難的台灣產區，透過平衡永續栽培方式，將台灣這塊土地的風味與溫暖，傳遞給全世界。2017年推出首發年份，兩年榮獲25個國際葡萄酒大賽獎項的肯定。2018年獲《世界金融雜誌（World Finance）》評選全世界TOP13「最佳新創酒莊」。

威石東酒莊使用自家莊園及長期契作農友所栽培的台灣在地釀酒葡萄，釀製成充滿在地風土的酒款。在國內除了包括祥雲龍吟、天香樓、態芮、RAW、Longtail、Logy與IMPROMPTU…等許多米其林餐廳愛用，也是文華東方、亞都麗緻…等多家知名飯店的指定酒款。

獲得銀牌的即興曲粉紅酒 2019，售價2,400元。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得銀牌的即興曲粉紅酒 2019，售價2,400元。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得銀牌的小威石東輕紅酒W°3，預計九月上市。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得銀牌的小威石東輕紅酒W°3，預計九月上市。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得金牌的小威石東微氣泡酒W°2，售價1,800元。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獲得金牌的小威石東微氣泡酒W°2，售價1,800元。圖／威石東酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 金牌 紅酒

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