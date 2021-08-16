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想取新竹人的日本姓名 網友留言賜名超爆笑
哪句話一看就知道在形容新竹？有網友在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文，趣味詢問，最近想取一個一看就知道是新竹人的日本姓名，希望網友集思廣益，發揮創意賜名；該貼文釣出不少網友，短時間就有3000多個留言，每個都令人噴飯，笑料百出。
美食沙漠、竹科、貢丸、米粉、巨城購物中心、鴨肉料理是不少人對新竹的直接印象，該名貼文在臉書ＰＯ出後，吸引不少網友留言賜名，內容結合新竹縣市的特色、街道或建築名稱、特色美食等，包括「金山新科郎」、「東門原桓」、「新竺彌粉」、「石巴堅山」、「城隍炭次郎」、「豐臣宮丸，豐臣靡粉，豐臣竹塹子」、「十家魚丸郎」、「北蒲忍泉」、「巴嘎鴨肉許」。
還有網友認真指出「日本的姓都是取周邊生活的狀態例如山田，田中等」，所以取名，姓可以取諧音豐臣，或叫風城，名字就看個人，叫竹次郎，還是其他就可以自己配了。
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