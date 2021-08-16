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志玲姐姐視角？「國民姊夫」AKIRA潮戴C羅同款帥表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG

因為「志玲姊姊」林志玲結婚而被台灣粉絲暱稱為「國民姊夫」的日本潮流天團EXILE 隊長AKIRA（黑澤良平），日前在IG 分享一系列超帥近照，身穿美式正式西裝，搭配科技運動風的宇舶表（HUBLOT）2021最新限量款Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，帥氣穿搭與風格化的影像，展現舉手投足間無可比擬的熟男瀟灑魅力。

事實上，宇舶表深受許多潮流名人喜愛，同款腕表之前除了全球最多人追蹤的C羅曾經在拍攝IG上曝光過之外，也曾出現在南韓歐巴宋仲基的手腕上，而AKIRA則是以截然不同的40世代男性氣質展現低調奢華的穩重氣場。他以剪裁俐落的的深藍條紋雙排扣西裝，內襯同色襯衫與領帶，呼應宇舶表著名的撞色設計手法：限量典藏 100 只的Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表就是以鮮明的黑白撞色設計營造強烈的視覺衝力，表背以及表圈均由融入白色複合材質的碳纖維材質打造，內含玻璃微纖維製成的無紡布（NWF），除了美觀，也能增強韌性和抗斷強度。腕表並配備專利「ONE CLICK」快速更換表帶系統，能隨造型變換獨樹一幟的前衛運動風格。

HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，294萬3,000元，限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，搭載HUB6020自製手動上鏈鏤空陀飛輪機芯。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表，搭載HUB6020自製手動上鏈鏤空陀飛輪機芯。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表的精緻的鏤空細節。圖／宇舶表提供
HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表的精緻的鏤空細節。圖／宇舶表提供
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG
「國民姊夫」AKIRA配戴HUBLOT Spirit of Big Bang陀飛輪碳纖維五日鍊腕表。圖／摘自IG

腕表 西裝

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