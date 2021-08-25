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台南國華街美食琳瑯滿目！經典小吃、平價丼飯、消暑甜品總整理

聯合新聞網 / MENU美食誌

提到國華街三字，相信不少人口水都流出來了！滿滿傳統小吃與平價美食，觀光客必收！

永樂牛肉湯

永樂市場裡的鮮美牛肉湯

在台南要喝到牛肉湯就得早起！從凌晨3點販售至下午1點，若沒有早點來就會沒有牛肉！不過牛五花、牛腩湯也足以一飽口福！湯頭清爽，淡淡薑絲味帶點辛辣感！當天現宰的溫體牛更是嫩的沒話說！現在開放內用囉！（MENU美食誌Hana Tsai提供）

巷丼食堂

國華街丼飯扛壩子

小小店面卻有著高人氣！這樣一碗只要320元超划算！辣妹雙拼海鮮丼飯有鮭魚以及干貝、天使蝦、星鰻三選一！天使蝦放上滿滿蝦膏，蝦頭還炸得酥脆太有誠意！炙燒鮭魚搭配鮭魚卵吃非常美味！有台南市的安心內用標章，可以放心內用呦！（MENU美食誌Andrea提供）

福昇小食

永樂市場人氣鱔魚意麵

營業將近50年的老店，販售鱔魚、花枝意麵等。意麵扒附重口味醬汁、熟度適中！鑊氣把醋、調味醬料、蒜頭味炒的銷魂！鱔魚新鮮、口感扎實，洋蔥蔥段也都非常入味！只有老闆娘一人作業，需要耐心等候！已經開放內用，也可以電話訂餐哦！（MENU美食誌Pinocchio Carlo提供）

阿松割包

大份量的超夯刈包店

讓人驚喜滿滿的台南刈包！販售普通包（肥+瘦肉）、瘦肉包、豬舌包，一份兩顆可混搭！脆脆的豬舌配上滿滿的酸菜、爽口的白蘿蔔，內層塗了滿滿花生醬取代花生粉更顯甜味！兩人吃一份剛剛好，還會附上清湯解解膩！（MENU美食誌Jocelyn提供）  

炸雞洋行 Chicken House

台南第一名炸雞

紅遍全台的炸雞洋行，沒吃過別說來過台南！炸雞保留了雞肉原味，脆皮多汁！胃口大就吃八兩雞，整隻腿骨超過癮！想嚐鮮就吃三兩腿，嫩嫩的雞腿肉吃完不罪惡！吃之前跟可愛吉祥物合照是一定要的！目前在台南有四間門市囉！（MENU美食誌廖彥筑提供）

林家白糖粿番薯椪

銅板古早味點心

生意超好的點心店！白糖粿外皮酥酥脆脆，糖粒包裹均勻！內部Q軟不黏牙，甜度剛剛好！蕃薯椪外皮也很酥，口感厚實，中心還包裹著糖漿，愈咀嚼愈能嚼出地瓜的香氣！還有販售芋頭餅，三樣任選25元哦！人多時等待時間稍久！（MENU美食誌白袍黑魔王需要被餵食提供）

修安扁擔豆花

豆花與創意口味的粉粿

古早味扁擔豆花，使用非基改黃豆純天然製作，吃的出豆香！吃他們家的豆花一定要加粉粿，有黑糖、洛神花、原味、豆漿口味，口感滑嫩又Q彈，4種口味的粉粿都很討喜，讓人一吃就愛上！也可以單買粉粿當做伴手禮！現在有開放內用囉！（MENU美食誌喬喬妳在吃什麼提供）

龜龜毛毛泰國奶茶 Tuk Tuk Cha Cha Thai Tea

讓人彷彿置身泰國街頭的泰奶

看到這台嘟嘟車就知道龜毛泰奶營業啦！選用泰國進口原料，喝的到濃濃乳香，留在嘴裡是尾韻的紅茶香！甜甜滋味讓人上癮！目前國華店營業時間調整為週五、一的⁡14:00～18:00與⁡週六、日⁡的11:30～18:00。⁡（MENU美食誌Feng提供）  

金八寶 圓仔冰

超平價剉冰

一碗可以選五種料的八寶冰只要50元！還可以自選三種淋醬：古早味紅糖、招牌鳳梨糖與香濃芋頭糖，清爽消暑！這碗草莓牛奶冰也只要100元！鋪了滿滿的新鮮草莓，淋上糖水擠上煉乳、手工布丁蓋頂，最後配上湯圓，好吃又不傷荷包！（MENU美食誌鬍子人提供）

 

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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